El calvario de El Pollo Álvarez tras su detención en el Mundial Qatar 2022

Tras sufrir un intento de detención en Qatar, "El Pollo" Álvarez pasó una incómoda noche de vuelta en su alojamiento.

Joaquín "El Pollo" Álvarez no está pasando su mejor momento en Qatar, como enviado de El Trece a cubrir el Mundial de fútbol y los partidos de la Selección Argentina: tras haber sufrido un intento de detención por parte de la Policía qatarí, el periodista tuvo una mala noche de vuelta en el alojamiento.

La revelación sobre el estado de "El Pollo" tras la tensa situación que vivió en la vía pública fue comunicada por Tefi Russo, su pareja, en una serie de stories de Instagram. "Le pedí al Pollo que cuide y acoja a Male Pizarro y su mujer. Se lo tomó a pecho", escribió Tefi junto a una foto del periodista durmiendo en el piso del alojamiento. Al no haber suficientes camas para todos, "El Pollo" no dudó en ceder su cama e improvisar una cama en el suelo.

Pollo Álvarez durmiendo en el piso.

Además, la mujer aprovechó para explicar porque no acompañó al periodista en su viaje por Qatar: "No fui porque tenía laburo. Porque el papá de la Mimi se fue más de un mes y no podía dejarla. Porque Pollito se fue a trabajar. Porque no tenía muchas ganas de ir hasta Qatar y era muy caro. A Joaco se lo costeaban, a mí por supuesto no. Porque tal vez sea una locura, pero me encanta ver el mundial acá. Y porque somos marido y mujer, no siameses".

El Pollo Álvarez preocupó a todos desde Qatar: fue detenido y denunció censura

Joaquín "El Pollo" Álvarez fue sorprendido en la cobertura del Mundial Qatar 2022 por autoridades locales y fue detenido tanto él como sus compañeros. Horas más tarde, salió al aire en Nosotros A La Mañana, programa del cual es conductor pero que ahora lo reemplaza Nicolás Magaldi, para contar detalles de lo sucedido.

"Insólito lo que nos pasó recién. Estoy bien, gracias por los mensajes. En las afueras de donde nos acabamos de ir no había absolutamente nada", describió el periodista. El mal momento ocurrió, según lo relatado por "El Pollo", porque no les permitían grabar en la zona donde estaban por ser de ámbito privado.

"No sabemos bien quién era el que nos detuvo porque no nos dijo, después vinieron dos personas más, la verdad que da miedo por lo que uno escucha, por lo que uno vio. Yo dije 'voy preso'", reflexionó. Allí fue cuando sostuvo que tenían todos los permisos para estar en ese lugar: "Esta acreditación es la acreditación FIFA. Vinimos temprano con la producción, otra persona nos dio el ok para ingresar a las casas, mostrar a la gente, ir a los supermercados, que es lo que queríamos".

El conductor indicó que les hablaron "de muy mala manera" y dijo que intentó explicarle los motivos de la grabación. "Era un mensaje positivo, era algo lindo, estábamos haciendo color y nos dijo 'no, se tienen que ir'", manifestó, mientras reveló que hasta les quisieron sacar todos los equipos.