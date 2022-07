El alarmante mensaje de Pablo Alarcón: "Dejo todo"

El actor Pablo Alarcón se desahogó y habló de la situación que más lo tiene preocupado: la salud de su hija que vive en Miami.

Pablo Alarcón atraviesa un estado de mucha preocupación por la salud de su hija Agostina, fruto de su relación con la actriz Claribel Medina, que vive en Miami. En una entrevista, el actor se desahogó y reveló: "Me asusté mucho".

"Mi hija Gogui se estableció en Miami y allí se contagió coronavirus. Estaba sola, con COVID afuera y me preocupé mucho. Como buen padre, me asusté mucho y dije: ´Dejo todo y me voy para allá'", expresó el actor -que está en medio de una gira teatral, por el país, con la obra Rotos de amor-, en diálogo con Detrás de escena (AM 540).

Llevando un poco de tranquilidad a los radioyentes, Alarcón aseguró que su hija Agostina -fruto de su relación con la actriz Claribel Medina- "lo pudo sobrellevar bien" y remarcó: "Ella es una chica sensata, trabajadora, con carácter. Me dijo que me quedara tranquilo".

Por otro lado, el actor contó que su hija está actuando en los Estados Unidos, en un bar donde trabaja. "Ella hace shows ahí, el lugar se llama Mango y le va muy bien. Además, estudia danza y actuación, con vistas de quedarse en Miami". La joven actriz es, además, una bióloga con chances de viajar a la Antártida, según indicó su papá: Tiene altas posibilidades de trabajar en un crucero que va a la Antártida y es su sueño porque ama la naturaleza, es muy sociable y quiere conocer ese lugar espectacular".

Una noticia inesperada: el actor Pablo Alarcón se sumó a Cambiemos

El reconocido actor Pablo Alarcón blanqueó su militancia macrista y su afinidad por Cambiemos, en un panorama de tensiones entre las figuras que integran el partido y aspiran a llegar a una interna, en el calentamiento próximo a las elecciones de 2023.

Invitado al programa radial Sola en los bares, Alarcón habló de su militancia con el PRO y reveló su acercamiento a Patricia Bullrich: "Estoy trabajando en una agrupación política. Siempre milité. Ahora estoy trabajando con Patricia Bullrich en la parte cultural".

"Tengo mucha confianza en ella como persona, es muy honesta y tiene una experiencia grande en la actividad política y en la función pública. Sé cémo vive, dónde vive y conozco su casa", agregó el actor de larga trayectoria en cine, teatro y televisión, que también fue esposo de Lucía Galán, integrante del famoso dúo musical Pimpinela.