El acercamiento de De Paul con una amiga de Tini Stoessel: quedó en offside

Descubrieron el acercamiento que Rodrigo De Paul tuvo con una amiga de Tini Stoessel. El gesto del mediocampista de la Selección Argentina que generó un gran revuelo en el mundo de la farándula.

Para Rodrigo De Paul son horas muy turbulentas. Luego de que la Selección Argentina perdiera 2-1 con Arabia Saudita en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, al mediocampista lo descubrieron teniendo un acercamiento con una amiga de su pareja, Tini Stoessel.

Curiosamente, la cuenta de Instagram @Gossipeame advirtió que De Paul le puso un "me gusta" a una foto sin ropa de Carola Gil, una joven que vive en Barcelona y que es nada menos que una de las mejores amigas de la cantante e intérprete del hit "La Triple T".

La captura de pantalla se viralizó rápidamente en las redes sociales y las especulaciones no tardaron en llegar. Lo curioso es que Carola subió la foto hace algunas horas y que el "me gusta" se dio mientras De Paul se encuentra en el Mundial de Qatar 2022 junto a la Selección Argentina.

"Sigue estando el like de De Paul a la amigui de Tini, tienen que seguirlo a él para verlo! No les puedo explicar todo! jajajaaja Kien só", indicó la dueña de la cuenta @Gossipeame, que insistió con la idea de de el mediocampista tiene interés en la amiga de Tini.

La foto del "me gusta" de Rodrigo De Paul a la amiga de Tini Stoessel

El "me gusta" de Rodrigo De Paul a la Carola Gill, amiga de Tini Stoessel.

La mala noticia que Tini Stoessel le comunicó a Rodrigo De Paul antes del Mundial de Qatar 2022

Tini Stoessel tomó una decisión muy fuerte en medio de los rumores de conflicto y reconciliación con Rodrigo De Paul. Pese al gesto que tuvo el jugador argentino, quien le dedicó un tierno detalle en sus botines con la inscripción de la "Triple T", la artista se inclinó por no viajar al Mundial en Qatar y muchos cuestionan el hecho de que no esté para brindarle su apoyo al futbolista.

Los compromisos laborales son los que hará que la intérprete de "La Triple T" aliente a su novio desde lejos. A pesar de que muchos dan por hecho que esto es algo que se mantendrá hasta el final del Mundial, algunos no descartan que Stoessel haga un espacio en su agenda para viajar Doha, si la Selección escala posiciones y se mete en las últimas instancias.

Sin embargo, todo indicaría que lo que hizo que la cantante optara por estar lejos del campeonato, también tendría que ver con una decisión de Camila Homs. A diferencia de Tini, su padre y representante, Alejandro Stoessel y su hermano Francisco sí asistirán al Mundial, tal y como lo había confirmado ella misma en diversas entrevistas.

Por otro lado, muchos consideran que la estrella musical también habría decidido no asistir para no generar incomodidades con Camila Homs y sus hijos, a pesar de que la modelo también manifestó que no irá en la gala de los personajes del año de la Revista Gente, pero hay rumores de que podría cambiar de parecer; ni que se le vinculara de forma positiva o negativa con lo que suceda con la Selección.