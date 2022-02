El accidente que sufrió Guillermina Valdés: "Me salió para afuera"

La pareja de Marcelo Tinelli sufrió un accidente que la llevó al quirófano. A través de sus redes sociales, Guillermina Valdés explicó qué fue lo que generó la intervención quirúrgica.

Guillermina Valdés fue criticada en las redes sociales tras compartir imágenes en las que "no se le veía" el ombligo, acusándola de utilizar Photoshop. Por esta razón la esposa de Marcelo Tinelli decidió romper el silencio, dejando en claro que posee un "ombligo mini" que salió "tapado" en una de sus publicaciones.

“Este es mi ombligo mini, que en la foto salió tapado. Explico esto porque me dijeron que uso Photoshop y me lo hice desaparecer. Y no es así", comenzó diciendo Guillermina Valdés. Acto seguido, la actriz reveló el problema que sufrió hace años, en su tercer embarazo, que la llevó a intervenirse quirúrgicamente.

Sin rodeos, Guillermina Valdés aseguro: "Mi querido ombligo se encuentra debajo de la telita gris. Sí, es pequeño, tenía una hernia luego de mi tercer embarazo, y al solucionarlo me lo dejaron muy peque) cierta gente fantasea que me lo borré en la foto. Y entreno 3 veces por semanas desde los 14, tengo 44, o sea,30 años de disciplina. Siempre buscando un modelo de salud, no estético (ciertos comentarios aclarados)".

Guilllermina también habló de los detalles de su operación

Mediante un video en las stories de Instagram, Guillermina Valdés continuó la explicación que había comenzado en su posteo y reveló: “Yo no soy de hablar a cámara porque no me divierte dar explicaciones, pero este es un tema importante para las mujeres. En uno de mis embarazos, uno de mis hijos era muy grandes y tuve una hernia en el ombligo, con lo cual con el tiempo me tuve que operar porque se me salió para afuera y me quedó una bola. Y cuando me hicieron el nuevo ombligo, quedó chiquitito. Me gustaba más el de antes. Pero es eso. Lo digo porque me preguntan siempre”.

"Es eso. A veces te ponen 'qué se hizo en el ombligo', 'dónde está', que es chiquito… es eso. Tenía una hernia y me lo hicieron chiquito. Y ya que estamos con las aclaraciones, también puedo decir que tengo 44 años y que desde los 14 entreno entre tres y cuatro veces por semana. Me rompo el lomo en el gimnasio hace treinta años y busco un modelo de salud entrenando y comiendo de forma equilibrada. Siempre busco un modelo de salud y no parámetros estéticos”, cerró Guillermina Valdés.