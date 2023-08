Durísimo comunicado de Burlando tras la muerte de Silvina Luna: "Que la sociedad tome nota"

El abogado de la fallecida modelo publicó un doloroso comunicado en sus redes sociales, en medio de las repercusiones que generó la triste noticia.

Fernando Burlando rompió el silencio y habló tras conocerse la noticia de la muerte de Silvina Luna a los 43 años. El abogado que tomó el caso de la modelo contra el cirujano Aníbal Lotocki publicó un triste descargo en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, Burlando se mostró conmovido por la muerte de Silvina y reflexionó: "Un final que duele, lastima e indigna. Ojalá la lucha de Silvina sirva para que la Justicia despierte, para que la sociedad tome nota y no haya más muertes. Abrazo a su familia que nunca bajó los brazos y que como Silvina se mantuvo con la guardia alta. Dios te guarde, Luna".

La modelo estaba en lista de espera para recibir un trasplante de riñón, pero tras varias complicaciones, los médicos no lograron recomponerla. Internada en el Hospital Italiano, Luna pasó sus últimas horas sedada y con respirador. Recientemente, había sido intubada una vez más y su familia tomó la dura decisión de desconectarla para terminar con su sufrimiento. Su hermano, Ezequiel Luna, permaneció a su lado hasta el último minuto. Florencia de la V, quien mantenía una gran amistad con Silvina, dio la noticia con una profunda tristeza.

Qué había dicho el doctor que removió el material tóxico del cuerpo de Silvina Luna

Meses atrás, el doctor Cristian Latorre, quien removió del cuerpo de la exmodelo el material tóxico que se había encontrado explicó: "Me sentí muy mal cuando me enteré lo del trasplante, cuando ella vino a Los Ángeles y la operamos le sacamos parte del material que tenía diseminado por su organismo. Cuando lo mandamos a analizar, el informe dijo que tenía un producto similar al que usan los protesistas dentales. Es un material que está prohibido en el mundo entero, en especial para hacer rellenos en grandes zonas del cuerpo. No está aprobado ni por ANMAT ni por la FDA, y los médicos que lo utilizan son completamente inescrupulosos”.