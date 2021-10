Drástica decisión de Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara

Luego del escándalo con Wanda Nara, Mauro Icardi tomó una dura e inesperada determinación que complica a su pareja. Qué fue lo que pasó.

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen dando que hablar en la farándula argentina. Luego de diversas peleas, la pareja logró reconciliarse, aunque en las últimas horas hubo un cambio sumamente inesperado: de acuerdo a diversos rumores que comenzaron a cobrar fuerza, el futbolista tomó una drástica decisión que podría volver a complicar el futuro de la relación.

Según indicó Augusto Tartúfoli en el programa de Karina Mazzocco, emitido por América TV, es muy posible que Icardi se mude a Estados Unidos para jugar en un equipo de la MLS: "La liga yankee quiere traer una figura con futuro y con prestigio acumulado como jugador. Icardi no está de vuelta y fue capitán del Inter y goleador de la Liga Italiana y ahora está en el super París Saint-Germain".

¿Por qué es muy posible que se concrete el pase de Icardi a un equipo de la MLS? El futbolista está en una extraña situación con PSG luego de los faltazos a los entrenamientos, producto de su escándalo con Wanda Nara y María Eugenia "La China" Suárez. Y como si fuera poco, en Estados Unidos hay mucho dinero como para negarse a jugar, por lo que aceptaría la propuesta: "La MLS es la dueña de la liga y pone un techo a los salarios de los jugadores standard de cada club, pero cada club tiene derecho a tener tres jugadores estrella con sueldos europeos como Carlos Vela, Chicharito y Pipita que ganan alrededor de seis palos verdes. La MLS quiere mas estrellas porque le quiere ganar a los equipos mexicanos. El objetivo de la MLS es Icardi".

Wanda Nara y Mauro Icardi acaban de reconciliarse tras la escandalosa separación.

Cuáles son los equipos de la MLS en los que puede ir a jugar Mauro Icardi

De acuerdo a "Tartu", quien actualmente vive en Estados Unidos, Mauro Icardi tiene chances de jugar en los siguientes equipos: "No podría ir a Los Angeles porque no es mexicano, tampoco al Inter de Miami porque ya están Higuain, Pizarro y el francés Matuidi. La MLS lo quiere en un equipo nuevo. Y acá la cosa se pone linda... Puede ser Charlotte, que empieza a jugar en 2022 como equipo nuevo en la MLS, o el Austin FC, que uno de sus dueños es la superestrella de Hollywood Matthew Mcconaughey. Matthew está casado con una modelo brasileña y es un enfermo de fútbol nivel argentino".

"Austin F.C. tiene un estadio que está vendido en su totalidad vía abonos y tiene 20.000 abonos en lista de espera. Las dos estrellas son Sebastián Driussi y Cecilio Domínguez y les falta una. Matthew McConaughey quiere a Mauro Icardi", agregó el periodista especializado en espectáculos.

El encuentro entre Mauro Icardi y La China Suárez

En Intrusos, Evelyn Von Brocke contó que habló con personas del círculo de ella y aseguró: “La familia no está para nada de acuerdo respecto a que Wanda vuelva, quiere que realmente se tomen una distancia. No un divorcio, una distancia, para ver qué sienten. Ella tiene mucha más información de la que sabemos, no es simplemente el celular”.

“Fue un cuerno presencial el de ‘La China’ y Mauro, por si quedan dudas. En los protocolos de covid se llama cuerno presencial. Porque hay cuerno presencial y cuerno virtual”, dijo Rodrigo Lussich. “Hay toda una discusión de fondo sobre si el sexting es cuerno, desde cuándo se considera cuerno, si el histeriqueo, el like, la llamita, encontrarte a través de webcams, o por una aplicación… bueno, lo que hicieron estos chicos fue un cuerno presencial, porque ella fue a París”, agregó.