Dramático mensaje de Wanda Nara: "Por vos arriesgué mi vida"

Wanda Nara hizo un fuerte posteo en su Instagram, mientras atraviesa su reconciliación con Mauro Icardi tras el escándalo con 'La China' Suárez.

Wanda Nara sigue bajo el ojo público por el Wandagate, el escándalo con su esposo, Mauro Icardi, quien le habría sido con ‘La China’ Suárez. Mientras están en pleno proceso de reconciliación, la empresaria sigue compartiendo su día a día en las redes sociales y hoy publicó una serie de fotos junto a su hija Isabella, por su cumpleaños número cinco.

Por su parte, Icardi sigue intentando reconquistarla mediante publicaciones con ella en su cuenta de Instagram. Hoy, hizo un posteo por su aniversario: dos fotos muy románticas de los dos juntos y algunas palabras escritas por él. “27/10. Una fecha muy importante para nosotros. Feliz aniversario. Otro año más juntos. Muchos sueños vividos, muchísimos más por vivir”.

Wanda, en cambio, se limitó a hacer publicaciones por el cumpleaños de Isabella, con quien tuvo un parto muy complicado el día en que nació. “Por vos arriesgué mi vida en mi 5ta cesárea, y en recompensa tengo un ser tan especial como vos. Que Dios te cuide siempre, sos junto a tus hermanos nuestra vida… te amamos pequeña Petunia”, escribió la empresaria.

“Cumpleaños a la nena más alegre, divertida y buena. Soy tan afortunada de ser tu mamá… te queremos Isi. (Esperando a los hermanitos para hacer la fiesta que planeamos)”, expresó en otro de los posteos.

¿Wanda Nara e Icardi volvieron?: la carta polémica que él le escribió

Días atrás, Wanda anunció vía Instagram que se había reconciliado con Icardi después de haber recibido una carta muy romántica de él, en donde le enumeraba los motivos por los que tenían que seguir juntos. Más tarde, se filtró el escrito y generó una enorme indignación entre los internautas: a lo largo de toda la carta, él la culpa a Nara por la polémica con ‘La China’ Suárez e intenta persuadirla de que, si se divorcian, estaría cometiendo el mayor error de su vida.

“Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí, solamente tuve un error de pel… Ahí tenés firmados todos nuestros sueños de hace 8 años. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no tendrás nada para reprocharme”, le escribió Icardi. “Te estás equivocando, y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. También te dije que pidas lo que quieras. No soy una persona de mier... Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos”, sigue.

“Arruinaste todo por un chat de m…, un chat que no significaba nada para mí. Estás ciega y no podés ver más allá del teléfono. Soy una persona que no le interesa lo material. Todo lo material te lo entregué a vos. Siendo millonario, me visto en H&M. Para que te des una idea. No puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, ignorarme, pelotudearme como hacés. Yo no soy una mier... y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder”.