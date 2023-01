Dominique Metzger dijo lo que todos piensan de Santo Biasatti

La periodista habló de Santo Biasatti, uno de los exconductores de Telenoche, y reveló el mensaje que le dejó por su llegada al noticiero.

Dominique Metzger será la nueva conductora de Telenoche junto a Nelson Castro, en un intento desesperado de El Trece por recobrar un buen piso de televidentes que les permita volver a llevar la delantera en la batalla por el rating. Contenta por el anuncio, la periodista reveló que Santo Biasatti, exconductor del noticiero, le mandó un mensaje y develó el contenido del mismo.

Entrevistada en Por si las moscas (La Once Diez), Dominique celebró su arribo a Telenoche y declaró: “Lo primero es volver a conectarnos con el público. La empatía y la naturalidad es lo que yo trato de ser y se refleja natural. Si me emociono, me emociono. Si me río, me río. Si no sé, no sé. No tengo un lugar solemne, jamás lo tuve y no lo voy a empezar a tener ahora que llegué a Telenoche”.

A pesar de mostrarse preocupada y atenta a la demanda por subir el rating, Dominique se mostró optimista: “Estoy en el lugar que quiero estar, preparada para trabajar mucho y volver a encontrarnos con el público que Telenoche ha sabido tener, y volver a darle todo ese prestigio. Es un orgullo para mí estar ahí y quiero que eso tenga un valor".

“Hoy me llamó Santo Biasatti, a quien amo profundamente. Me dijo que estaba feliz. Él es una persona que le cuesta transmitir sus emociones, pero lo transmitió tan amorosamente. Me dijo que le daba mucha felicidad y que ha sido una preciosa decisión que han tenido desde el canal, y que nos auguraba lo mejor. Y que se sentía muy orgulloso de mí. Eso me dio mucho orgullo a mí”, deslizó, con emoción por el mensaje del excompañero de María Laura Santillán en el envío de noticias central del Grupo Clarín.

Dominique Metzger sorprendió a Nelson Castro y contó un secreto a voces: "Tienen que saber"

Luego de darse a conocer el hostigamiento recibido por la hija de Isabel Macedo en las redes sociales y de entrevistarla tanto a ella como a su marido Juan Manuel Urtubey, Dominique Metzger decidió contar un secreto a voces sobre el padecimiento de las personas que reciben comentarios sobre el cuerpo ajeno. "A mí me lo dicen. Me pasa todo el tiempo y la gente es muy hiriente en esta cuestión”, explicó.

“Tienen que saber que nosotros somos personas, tenemos nuestros días buenos y malos, nos duele también que nos digan”, continuó Dominique Metzger, y agregó: "‘No me gustó como estas’, me dicen y duele, no hace falta que te digan una agresión innecesaria”.

Con la pareja de conductores ya conformada, el histórico ciclo Telenoche -que tuvo entre otros presentadores a Mónica Cahen D'Anvers y Andrés Percivale, desde sus comienzos en 1966; luego a Mónica y César Mascetti, a María Laura Santillán y Santos Biasatti, entre otros- buscará estabilizarse tras la salida de Diego Leuco y Luciana Geuna. Tanto Nelson Castro con El Corresponsal (sábados a las 21), como Dominique con Nuestra Tarde (lunes a viernes a las 13), mantendrán también sus participaciones habituales en TN.

Luciana Geuna contó la verdadera razón por la que se fue de Telenoche: "Antes de fin de año"

La periodista Luciana Geuna siguió los pasos de Diego Leuco y se bajó de la conducción de Telenoche, la edición central del noticiero de El Trece, no sin antes explicar la verdadera razón de su paso al costado. "Todos estuvimos de acuerdo", remarcó en su extensa publicación.

"Creo mucho en los ciclos, aunque duelan los finales, abren comienzos, empujan decisiones. Estoy al aire todos los días en radio o tele desde que nació mi primer hijo. Cualquier mamá sabe lo que es compatibilizar esos universos: cuidar y darle tiempo y espacio al mundo íntimo de la familia, ese motor que lo empuja todo, que lo llena de amor, mientras trabajamos para crecer en la profesión que nos apasiona. El resultado puede ser vertiginoso y cansador pero feliz: vito y jacinta corren desde que saben caminar por los estudios de la tele como si fuera su plaza de juegos y yo trabajo de lo que me gusta", escribió Luciana al comienzo de su despedida en redes sociales.

En la publicación de Instagram, la figura del Grupo Clarín se mostró firme y destacó: "En esa búsqueda, hoy se cierra un ciclo. Con Diego Leuco dejamos de conducir Telenoche, un proyecto que nos unió para siempre porque adoramos trabajar juntos (y seguiremos haciéndolo, ya les contaré) Antes de fin de año, Diego decidió pasar todas sus energías al proyecto de streaming y después de pensarlo mucho en mis vacaciones y charlarlo con el canal, todos estuvimos de acuerdo que el fin de la dupla es también el final de esta etapa. Ahora se abren mil caminos. A todos me dan ganas de recorrerlos".

"Telenoche es un orgullo que guardo como un tesoro: porque lo compartimos con ustedes que se sienten tan cerca, porque este es un país que tiene historias llenas de dolor y de injusticia pero también están las que nos ilusionan, las que nos hacen creer y las felices como cuando salimos Campeones. Telenoche fue una oportunidad hermosa y un aprendizaje total. Me llevo una lista larga de gente talentosa y adorable. A todos los seguiré viendo pero igual les quiero agradecer", cerró la periodista, adelantando que el canal le hizo una propuesta de la que próximamente se sabrá más información.