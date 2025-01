Dolor en la televisión por lo que se confirmó de Carmen Barbieri: "No la puedo frenar"

Dolor en la televisión por lo que se confirmó de Carmen Barbieri.

Fede Bal volvió al teatro, como parte del elenco de la comedia Somos nosotros, y encaró un presente sin escándalos mediáticos. En este nuevo capítulos de su vida, concedió una entrevista y habló de la relación con su mamá, la famosa exvedette y conductora Carmen Barbieri, lanzando una declaración que revolucionó al espectáculo. "No la puedo frenar", remarcó el actor.

En una entrevista a Pronto, Fede Bal habló del rol de Carmen Barbieri como conductora de televisión y de los conflictos que le trajo la exposición mediática en la relación madre e hijo: "A Carmen le gusta echar pimienta. Es así, es especialista. Aprendí. Tengo 35 años y pasó la vida. Muchas veces me trajo problemas y en otros momentos intenté que la vida fuera por otro lado. Yo ya no hablo más. Hace un tiempo ya que no hablo de cosas que no tengan que ver con mi trabajo o cuestiones que le interesen a la gente para poder comprar una entrada o verme en un programa. Estoy en un momento de mi vida en el que bajé un poco esa exposición. Creo que es total responsabilidad mía mantener en privado mi vida íntima".

"Pero mis peleas son mías y las suyas, suyas. Cada cual con lo suyo y entiendo que Carmen por ser mamá y querer defenderme, se metió y embarró la cancha en temas que nada que ver. Pero, bueno, es la vida e imagino que para ella debe ser difícil escuchar que hablen de su hijo sin que le duela. Ya no me enojo porque la conozco. Cuando ella me dice: ‘Pero yo no dije nada’, directamente le mando el link del portal web. ‘Esa sos vos diciéndolo’, le sostengo y ella retruca: ‘Bueno, sí, pero es sacado de contexto’. ‘Bueno, listo, no existís, hago como si no existieras’. Entonces, se enoja por 24 horas y después se le pasa. La entiendo desde su lugar. Es mi mamá y habla de mí como su hijo y sabe que soy una persona que también trabaja en el medio. Si está en vivo en un programa y alguien le pregunta por mí o por si estoy separado, ella responde y habla de mí naturalmente como si fuese una señora de barrio limpiando la vereda. Pero la diferencia es que está en la tele. Esa es su magia también y no se la puedo criticar, pero amaría que no lo hiciera conmigo. No la puedo frenar", agregó el actor que también fue participante en el reality MasterChef Celebrity (Telefe).

Fede Bal reveló qué lo ayudó en su relación con Carmen Barbieri: "Trae menos conflictos"

Además, Fede Bal explicó como la terapia lo ayudó a sanar el vínculo con su mamá y dio algunos detalles sobre el estado en el que está su relación: "Ahora estoy en una pausa con la terapia pero sí, lo hablé mucho. Lo hablé, lo trabajé y entendí. No hay mucho más que hacer. No la pude cambiar. Está más tranquila, es verdad, pero yo también estoy más tranquilo y eso trae menos conflictos. Pero siempre es como una bola y una cosa lleva a la otra. Sí, todo el tiempo. Ella vive en Belgrano y yo en Maschwitz pero sí, nos vemos. Todo el tiempo compartimos aunque me gustaría más. Tengo muchos viajes por el mundo y ella trabaja mucho porque tiene dos programas de tele. Pero buscamos espacios para vernos".