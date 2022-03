Dieguito Latorre se lanzó como trapero y lo liquidaron: "Boludos"

Dieguito Latorre, el hijo de Diego y Yanina, lanzó su carrera como trapero, lo criticaron en las redes y él contestó con todo.

"Dieguito" Latorre, el hijo de Diego y de Yanina Latorre, se lanzó como trapero y recibió miles de críticas a través de las redes sociales. Sin embargo, no se quedó atrás, les contestó y los destrozó mediante su cuenta oficial de Instagram (@dieguitolatorre).

El joven de apenas 17 años tomó una decisión trascendental para su vida: no dedicarse al fútbol como su padre sino a la música, bajo el seudónimo de Jumpman. No obstante, los haters aparecieron inevitablemente, aunque no pareció haberse hecho demasiado problema por ellos.

Dieguito Latorre respondió a sus críticos tras lanzarse como trapero: "Atiendo boludos"

Cuando todo parecía indicar que el protagonista activaría alguna carrera universitaria tras dejar el fútbol, sorprendió e hizo un giro repentino: aprovechó la estancia prolongada de su familia en Miami (Estados Unidos) y se metió de lleno en la industria de la música para desarrollar el ritmo que está de moda en la actualidad, fundamentalmente entre los jóvenes.

Como suelen hacer muchos artistas, "Dieguito" Latorre eliminó todas sus publicaciones anteriores en Instagram para presentarse ante el mundo como el nuevo trapero argentino. Luego, comenzó a postear cuestiones en referencia a su incipiente carrera hasta que, finalmente, el 15 de marzo mostró su flamante material a todos.

Sin embargo, debió soportar muchísimas críticas en las redes, como les pasa a todos hoy. Por ejemplo, uno de los usuarios le escribió para provocarlo: "Imposible que un cheto sea trapero o hip hop star. Las figuras del género desde antaño, en EE. UU. o Latinoamérica, provienen de familias humildes y de barrio, no de un country".

Casi al instante, un amigo del hermano de Lola Latorre le contestó: "¿Y vos quién sos, salchicha, para definir de dónde salen los artistas de cierto género? ¿Quién te dio el poder de definir eso? La música es universal y no distingue raza, color de piel o clases sociales".

"Es una manera de manifestarse y expresarse, y por ser de cierta clase social no podes hacerlo según tu '¿argumento?'. Dejalo al pibe tranquilo, que hace lo que le gusta y no molesta a nadie. Vos seguí gastando tu tiempo en repartir odio en Instagram que todo vuelve!!!", culminó de manera lapidaria.

Dieguito Latorre en Instagram: "Atiendo boludos".

De cualquier manera, el usuario insistió con su postura y le devolvió que "los que no se bancan las criticas son ustedes. Eso no es rap real". Entonces, el amigo de "Dieguito" Latorre replicó: "JAJAJAJAJAJAJAJAJAJ tenés razonnnn" y agregó: "Hay que escuchar las criticas super constructivas de un siome que tiene Dr. Dre en su biografía, y por eso sabe un montón y le da derecho de opinar sobre todo tan libremente".

Además, opinó irónicamente "qué triste que no es rap real" y profundizó: "Porque si escuchás el tema, el pibe quería hacer una banda de rap, re boombapero el beat por suerte amigo! ¿Por qué mejor no te pegás un baño? ¿No se te cruzó esa por la cabeza? Estaría cheto".

Por su lado, el internauta comentó que "el nivel de agresión es increíble, loco" y agregó: "¿No creés que se puede opinar distinto? Que país de mierda tenemos. Así estamos".

Un amigo salió a defender con todo a Dieguito Latorre en Instagram.

Allí fue cuando el amigo de Jumpman la siguió: "Jajajajajajajajaj andáaaaaaaa, ahora es opinar distinto, mirá lo que fue tu comentario que desencadenó esto. Lejos de ser una critica constructiva o de una opinión expresada con respeto. pero está bien, bajate ahora del barco que el papel que estabas haciendo hablando de rap real y bla bla bla atrás de un teclado era lamentable".

Muy contundente, el allegado a "Dieguito" Latorre amplió: "¡No te olvides de pegarte un baño! Abrazo pa, seguí dando opiniones que algún boludo te escuchará algún día. Abzzzzzzz, me voy a dormir que mañana tengo que laburar y no laburo comentando en Instagram mis opiniones súper raperas diciendo quien puede hacer cierto genero de música y quien no. ¡Abrazo Dr Dre!".

Por último, para agradecerle a su amigo que salió a defenderlo, el hermano de Lola remató: “Te amo hermano. Atendiendo boludos".