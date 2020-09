Diego Ramos despidió a su papá, quien falleció por el COVID-19, con un emotivo mensaje.

Este lunes por la mañana, Diego Ramos sorprendió a sus seguidores con una inesperada noticia: su padre falleció por complicaciones ligadas al coronavirus. “Lamentablemente, no le pudo ganar", expresó en sus redes sociales manifestando su dolor. Además, confirmó que él también atravesó la enfermedad.

“Chau pa. Terminé mi aislamiento por COVID-19 positivo. Mi mamá sigue aislada unos días y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar", arrancó el actor que actualmente integra el elenco de "Sex: viví tu experiencia" -obra de José María Muscari adaptada al formato streaming- en su emotivo posteo de Instagram con una foto de su padre.

Y siguió: “No me gusta aleccionar pero si estás pensando ‘mejor lo tengo y me lo saco de encima’, te cuento que no está bueno. No sabés quién se puede contagiar y cómo le va a afectar, cómo te puede afectar a vos y qué vas a sentir". Además, Ramos explicó de que forma transita este duelo atípico en cuarentena, sin poder acompañar al resto de su familia, en especial a su madre luego de haber dado positivo de COVID-19.

"Se vive a veces con miedo, otras con incertidumbre y siempre en soledad. Faltan abrazos, besos y caricias. Por suerte, sobra amor y eso es lo que siempre va a quedar”, cerró Diego Ramos, que en las últimas semanas brindó una serie de entrevistas para promocionar la obra de Muscari, la primera en volver al ruedo cumpliendo un protocolo.

En la emotiva publicación no faltaron los mensajes de sus colegas actores y actrices, así como también de sus seguidores, con muestras de cariño y acompañamiento. “Abrazo, amigo querido", escribió Griselda Siciliani, compañera de elenco en "Educando a Nina". A ella se le sumaron Nicolás Vázquez, Sofía Jujuy, José María Muscari, Gloria Carrá, Señorita Bimbo, Julieta Nair Calvo, Leandro El Chino Leunis, Miss Bolivia, Adriana Salgueiro, ente otros.