Diego Peretti sorprendió a todos con una confesión: "Me hubiese gustado"

El reconocido actor hizo una importante reflexión sobre su profesión y descolocó a todos sus fanáticos.

Diego Peretti sorprendió a sus fanáticos con una inesperada confesión. Actualmente, el actor disfruta del éxito por el reciente lanzamiento de La Ira de Dios, su nueva película, sin embargo, parece que hay cuestiones profesionales que aún quedaron inconclusas para él. Justamente, en una reciente entrevista, Peretti admitió qué le hubiera gustado hacer dentro de su carrera.

El pasado 15 de junio, Netflix estrenó su nueva película de producción argentina llamada La Ira de Dios. Este film basado en el libro La muerte lenta de Luciana B. del escritor Guillermo Martínez y protagonizada por Juan Minujín, Macarena Achaga y Diego Peretti, relata la historia de una joven asistente de dos famosos escritores que termina sufriendo la pérdida de todos sus familiares e inculpa a uno de sus exempleadores. En el marco del estreno de esta nueva película, Diego Peretti brindó una entrevista y profundizó sobre diversos temas relacionados a su carrera, específicamente en aquellas cosas que le quedaron pendientes en su trayectoria como artista.

En la película, el actor interpreta a Kloster, un exitoso escritor que sufre trágicas pérdidas en su vida y empieza a tornarse oscuro. En este contexto, en diálogo con Teleshow, Diego Peretti habló de su cuenta pendiente en la vida: escribir un libro. Sin embargo, no se refirió a una historia cualquiera, sino más bien a un texto en específico: "Me hubiese gustado escribir un buen libro de poesías de Bukowski".

Por otro lado, el actor reveló detalles sobre la realización de la película. "No conocía la novela, pero al leer el guion me di cuenta de que estaba muy bueno. Muy bien contado y narrado. Los diferentes planos de tiempo, las diferencias emocionales por la que atraviesan sobre todo los tres personajes principales. Y en mi caso personal, preferí no leer la novela porque no necesitaba más información de la que había", aseguró Diego Peretti en diálogo con Teleshow.

El drama personal de Diego Peretti: "Tengo una gran angustia"

Diego Peretti se expresó sobre una difícil situación que debió enfrentar tras haber sufrido una estafa económica. El actor dio a conocer cuál fue la técnica de quienes lo estafaron a través de una operación inmobiliaria en plena pandemia.

"Recién lo puedo expresar ahora gracias a que la institución judicial en este caso está dando cabida a un gran angustia que tengo hace mucho tiempo por estar envuelto en algo que es muy injusto", comenzó su descargo el artista en diálogo con el ciclo Las Dos Últimas de Radio Continental. Y agregó: "Se trata de un desarrollador inmobiliario, se llama Martín Pines que fue citado a indagatoria penal por la jueza Elizabeth Paisan, responsable del juzgado Nacional en lo correccional y penal N°12, que vio datos y pruebas como para investigar un presunto delito".

Peretti aseguró que esta persona le vendió dos propiedades a precio cerrado cuando no tenía autoridad para realizar esa movida inmobiliaria. "No le informó al fideicomiso de la operación e integró el dinero en cuotas y no en la totalidad como habíamos pactado", relató el actor que protagoniza Inmaduros junto con Adrián Suar y sumó que Pines se retiró del fideicomiso y le dejó una deuda millonaria que aún está pagando. "A estas pruebas le agregamos cuatro grabaciones que le hicimos a Martín Pines en donde él confirma que nos debe esta plata, que no nos informó a nosotros la forma de pago en cuotas, que no le informó al fideicomiso que nos engañó, y que se iba a hacer cargo de esa deuda", añadió el artista.