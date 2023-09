Diego Leuco y un comentario inesperado a Yoyi Francella: "Si llega a venir tu viejo"

El periodista y conductor de Luzu TV reveló el diálogo que tuvo con la hija de Guillermo Francella. La joven actriz se sumó al programa de streaming a principios del 2023.

Diego Leuco se alejó del periodismo político y logró reinventar su carrera en Luzu TV. El periodista conduce Antes que nadie en el canal de streaming creado por Nicolás Occhiato, un ciclo que se caracteriza por su estilo descontracturado. Tanto es así que el ciclo hizo un show en el Gran Rex. El hijo de Alfredo Leuco dio una entrevista en la que repasó su presente laboral y contó el pedido especial que le hizo a su compañera Yoyi Francella.

La actriz e hija de Guillermo Francella se sumó al programa a principios de este año, tras la inesperada salida de Cande Molfese. La química entre Diego y Yoyi fue inmediata y se refleja en el día a día del ciclo. El conductor habló sobre la relación con sus compañeros en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, y contó lo que nadie sabía sobre la previa a la gran presentación en el embruteció teatro de la avenida Corrientes.

Leuco sorprendió a todos en la presentación, de hecho se volvió viral un video de él bailando una canción de Floricienta. Pero ahora se conoció lo que pasó en la segunda función: "En el segundo show estuvo Guillermo, yo lo único que le había pedido a Yoyi es: 'Si llega a venir tu viejo, no lo quiero saber'. Porque yo lo admiro mucho, lo amo, me daría muchos nervios".

"No tengo nervios nunca pero si estaba Francella en la tribuna, iba a estar re cagado en las patas. Entonces, le pedí por favor que no me diga y no me dijo", contó el periodista. "Creo que nadie sabía que estaba Guillermo y cuando terminó el show bajamos a los camarines y estaba ahí con la mamá de Yoyi, por supuesto, y Nico, su hermano", agregó.

A continuación, relató el diálogo que tuvo el prestigioso actor con uno de sus compañeros de Antes que nadie: "Guillermo se acercó al Trinche y le dijo 'pibe, te movés como pez en el agua', imagínate, es como que venga San Martín y te diga que sos un héroe".

Diego Leuco se queda con el lugar de Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi

La Peña de Morfi tuvo un 2023 repleto de polémicas. Todo comenzó cuando Jey Mammón fue "suspendido" por Telefe luego de la denuncia pública por supuesto abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto. Tras ese episodio, las autoridades eligieron a Georgina Barbarosa para reemplazarlo, pero la actriz tuvo que abandonar el programa por un cirugía. Fue así que Diego Leuco llegó al ciclo dominical.

Lo que sorprendió a todos es que el periodista, tal como adelantó El Destape, seguirá en La Peña hasta fin de año. Leuco consiguió una gran respuesta del público y su relación con Jésica Cirio fluyó gran naturalidad. Y como trabajar de lunes a viernes y los domingo es demasiado para su rehabilitación. la conductora llegó un acuerdo con el canal, según informó Laura Ubfal.

La periodista indicó en su portal que por estas horas se está terminando de confirmar que Leuco se hará cargo de manera permanente, hasta fin de año. "Tanto el canal como el propio periodista y conductor están muy contentos con los resultados y con todo el acuerdo de Georgina, quien también firmó contrato hasta fin de año", aseguró la panelista de Instrusos.