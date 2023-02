Despertó Chano: los mejores memes festejando la alegre noticia

Chano despertó tras varios días y las redes sociales celebraron con memes. Estos son los mejores.

Chano Moreno Charpentier despertó tras varios días en terapia intensiva. Las redes sociales celebraron la noticia con alegres memes y publicaciones que dejaron a las claras el cariño que el público siente por el cantante argentino.

Filtraron un audio que mandó Chano antes de la internación: "No sabés"

Chano Charpentier está internado en el Sanatorio Otamendi, en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Mientras tanto, en televisión se habla de su situación y la periodista Estefi Berardi reveló la existencia de un audio que el cantante le mandó poco antes de su ingreso a terapia intensiva.

Resaltando que Chano estaba limpio de drogas y que lo ocurrido se debió a una ingesta equivocada de medicación, Estefi Berardi comenzó diciendo: "Yo sé todo lo que pasó, pero es algo tan íntimo que no corresponde que yo dé esa información. La tiene que dar la familia. Sacando a Chano, lo que dijo Marina fue que tomó mal algo. La mamá dijo que tomó una medicación de forma equivocada…".

Por otra parte, Estefi Berardi confirmó cómo fue el diálogo que mantuvo con Chano Charpentier antes de ser internado: "Eso es importante que lo aclares porque yo hablé con Chano hace poco, cuando estaba en Punta del Este y lo relacionamos con unas chicas que lo vimos. Hablé con él por audio. Se lo escuchaba súper bien. Él me juraba que no se estaba drogando. Me dijo: 'No sabés lo bien que estoy. Estoy limpio'. Yo le creí porque se lo escuchaba bárbaro".