Desgarrador relato del hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega: "Ya me liberé"

Dante Ortega se expresó sobre su carrera como músico y habló de cuánto lo afectó la separación de sus padres.

Dante Ortega se expresó sobre cómo vivió la separación de sus padres, Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, cuando aún era un niño. El ahora cantante dejó en claro que ha tenido que enfrentar situaciones complicadas por la exposición del caso y reveló detalles al respecto.

"La separación de mis papás nos pegó un poco... Porque a todos los hijos nos pega, en algún punto, ese cambio rotundo en la vida de nuestros papás", comenzó su descargo el joven en diálogo con Teleshow, en alusión al escándalo que involucró a Marcelo Tinelli por el poco tiempo que hubo entre el comienzo de su historia con Valdés y el divorcio de Ortega. Y agregó: "Pero nadie tiene culpas acá, ni los papás ni nadie. Cuando uno es chico, como que no entiende esas situaciones: le duele, se encabrona. Después vas entendiendo que es muy difícil el mundo de los adultos".

Ortega aseguró que siempre le pareció lógico que el asunto haya tomado trascendencia mediática por la fama de sus padres y soltó: "Eso en algún punto me pegó, pero entiendo que es muy difícil que tus papás se separen y a los dos días se abracen y se junten a comer asado". Además reveló que cuando era más chico se metía en los conflictos entre sus padres. "Después, de grande, fui entendiendo que uno tiene que saber dónde poner la energía y que no hay que meterse en las cosas de los grandes. Después, ya me liberé y dije: 'Ya fue'", recordó.

La opinión de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega sobre la carrera de cantante de su hijo

"Mi vieja es de escuchar de todo. A veces me dice que soy demasiado sentimental y a ella le gustan las voces más relajadas. Pero viste que los papás pueden tener una visión más exigente", expresó el joven sobre el punto de vista de la actual pareja de Tinelli. Y agregó: "Es muy compañera del proceso. Ella es muy sincera y me parece clave ser genuinos en los vínculos tan cercanos. Me dice siempre la verdad: a veces puede que yo no piense igual y me quedo callado".

Ortega también se refirió a la impresión de su padre ante su nuevo proyecto y relató: "A mi viejo le encanta la música: le mostré mi canción y le gustó, pero sé que es muy difícil salir con mi viejo y que la cantamos los dos juntos, porque no sé si él tira para ahí".