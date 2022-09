De Brito redobló la apuesta con otro comentario sobre Cristina: "Mierda"

Ángel de Brito volvió a generar polémica. El periodista hizo un descargo en Twitter, luego de generarse revuelo por sus palabras post atentado contra Cristina Kirchner.

Ángel de Brito volvió a pronunciarse en Twitter luego de causar polémica tras el atentado a Cristina Kirchner. El periodista enfureció luego de ser cuestionado por muchos usuarios que repudiaron los siguientes dichos: "Si pasó realmente y nadie te cree, algo hiciste mal".

Según el propio De Brito, su reacción fue de sorpresa puesto que no pretendió referirse al atentado contra la vicepresidenta. "Recién vuelvo de una isla. Estoy de vacaciones, no interpreten lo que no dije. Si hablo de una pavada no lo vinculen a un hecho trágico para el país. La mierda que algunos tienen en la cabeza es problema de ellos, esos mismos dejen de mirar desde sus ombligos. Cuando quiero opinar de algo serio lo pongo con nombre y apellido", lanzó Ángel.

Para finalizar su descargo, Ángel de Brito sentenció: "Jamás me van a encontrar en esos lugares oscuros. No está en mi esencia. Sino en los que buscan eso todo el tiempo. No me sale, no necesito. Gentuza fuera de acá. No proyecten. ¿Está claro? ¡Estoy de vacaciones!". De esta forma, el periodista intentó desvincularse de cualquier significado atribuido a lo que ocurrió horas atrás.

Ángel de Brito fue destrozado en redes por su comentario contra Cristina Kirchner

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), publicó un filoso mensaje contra Cristina Fernández de Kirchner tras el atentado que protagonizó en la puerta de su departamento de Recoleta, luego de ser apuntada en la frente con un arma de fuego por un hombre que intentó matarla.

Mientras cientos de figuras públicas, políticos, periodistas, personajes de la cultura y organizaciones de Derechos Humanos le manifestaron su solidaridad a la vicepresidenta, otros como De Brito se mostraron escépticos ante el violento hecho y argumentan que se trató de un escenario armado.

"Si pasó realmente y nadie te cree, algo hiciste mal", publicó el periodista de farándula. Varios seguidores de De Brito estuvieron de acuerdo y otros repudiaron sus dichos. "Solo faltó que ataje una bala con su cara para que Angelito le crea. Y sus dignos espectadores, tan democráticos y racionales", comentó un usuario.