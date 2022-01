Dani La Chepi contó el problema de salud que padece: "No está bueno"

Dani La Chepi sorprendió a todos al revelar un trastorno de salud que padece y aprovechó para concientizar a sus seguidores más jóvenes.

Dani La Chepi aprovechó la popularidad que consiguió en el último tiempo para revelar un trastorno de salud que está enfrentando y de esta forma concientizar a sus seguidores. "Intento hacer cosas para sentirme mejor y combatir lo que tengo", contó la ex MasterChef Celebrity en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez). Cabe recordar que Dani La Chepi pronto estará al frente de El Juego de la Oca por la pantalla de El Trece junto con Joaquín "Pollo" Álvarez.

Un muy buen paso por MasterChef Celebrity le significó a Dani La Chepi un fuerte incremento en su popularidad, que parecía estar limitada a las redes sociales. Es que el estilo divertido y descontracturado de la influencer la convirtieron en una de las favoritas de la segunda temporada del certamen gastronómico de Telefe y le permitieron meterse en millones de hogares de todo el país. Pese al buen presente laboral que atraviesa, con El Juego de la Oca cerca de estrenarse por la pantalla de El Trece, en donde será una de las conductoras, la instagramer reveló un problema de salud que la aqueja.

"Yo no estoy flaca porque me cuido, soy saludable o entreno, estoy flaca porque tengo anorexia nerviosa y eso no está bueno", dijo Dani La Chepi en diálogo con Agarrate Catalina, buscando concientizar al público adolescente que la sigue. En ese sentido, la ex MasterChef Celebrity agregó: "Muchos seguidores o seguidoras me dicen ‘ay que hermosa que sos, ojalá tuviera tu cuerpo’ y la verdad es que no es un cuerpo saludable".

"La anorexia nerviosa es algo con lo que yo convivo, me decían ‘ay que bueno que te puedas poner las calzas de tu hija, es lo bueno de tener talles chicos’, ¿Qué es lo bueno de eso? ¿No tener fuerzas para levantar a tu hija? No hay nada de bueno en eso", describió Dani La Chepi. Además, la conductora de El Juego de la Oca explicó que trata de tomarse las cosas de otra manera, hacer cosas para sentirse mejor y combatir el trastorno de alimentación que padece. "La anorexia es algo serio", aseguró.

"Yo voy al médico, me cuido, preveo mis problemas en los intestinos, que son graves. Hago terapia, trato de calmarme, de estar más tranquila", siguió la instagramer. Para cerrar su fuerte mensaje de salud, Dani La Chepi contó: "Hablando con mi psicólogo descubrí que lo primero que me pasa es que proyecto el fracaso de cualquier cosa que emprendo, intento cambiar de actitud de a poco".