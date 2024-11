Damián Betular se va de Argentina y se emocionó al despedirse en Olga

Damián Betular se convirtió en los últimos años en una de las figuras más queridas de la televisión, principalmente gracias a su divertida participación en las más recientes ediciones de Mastercheff Celebrity, donde logró armar un gran jurado junto a Germán Martitegui y Donato de Santis. Por eso, sorprendió al confirmar que pronto dejará el país por motivos laborales, tras terminar las grabaciones de la versión local de Bake Off Famosos. "Es triste", se sinceró el pastelero en su despedida en Sería Increíble (OLGA).

Si bien los realities siempre tuvieron buenas mediciones de rating en la televisión argentina, la edición de Mastercheff Celebrity durante la pandemia fue una verdadera revolución para la pantalla chica local. Ahí Damián Betular logró un fuerte pico en su popularidad, algo que supo seguir cosechando con el correr de los años, sumándose a más temporadas de programas de cocina y también a Sería Increíble, el programa que conduce Nati Jota en OLGA.

Precisamente en OLGA, el pastelero encontró una faceta que no conocía de él mismo y así lo contó el viernes pasado, cuando debió despedirse de sus compañeros ya que aceptó una propuesta laboral en el exterior. "Desde el primer día ustedes fueron tan buena onda, con un espacio genial y yo no sabía hacer algo que no fuera hacer un reality de tele. Hablar de mí, de mis cosas, en la tele no lo hacía, y me sirvió mucho en lo personal, para crecer mucho, para sacarme muchos prejuicios que tenía conmigo. Por más que siempre fuera así como buena onda, me castigaba en un montón de cosas y acá lo pude sacar todo", explicó Betular, emocionado.

"Siento que es un gran momento y justo viene la marcha del orgullo de mañana... yo tuve la suerte de tener una familia muy contenedora y todo. Y se acerca la gente a decirme gracias, 'decís cosas que nosotros no podemos', para mí ese es el mejor regalo de OLGA", sumó antes de viajar a España, donde será parte del jurado de Bake Off Famosos ibérico. Para cerrar, Betular concluyó, visiblemente emocionado: "No me quiero poner triste porque vuelvo pero es triste no levantarme el lunes o martes a las 8 pero siento que me pude mostrar tal cual soy y hay gente que no lo puede hacer. Ese es el gran premio que tengo en mi vida". De todos modos, su partida será temporal, ya que Damián Betular volverá al país luego de las grabaciones en España.

Macarons: cómo hacer el postre con los secretos de Damián Betular

El postre tradicional de pastelería francesa es una de las pruebas que más comprometió a los concursantes en temporadas anteriores, ya que no muchos lograron triunfar con la receta. Aunque si bien este postre tiene sus mañas y lleva muchos pasos, Damián Betular dio sus mejores consejos para lograr que salgan a la perfección, incluso desde la comodidad de una casa y sin necesidad de tener grandes artefactos de cocina.

Ingredientes para la masa

Manteca c/n.

Azúcar impalpable c/n.

125 gramos de harina de almendras.

125 gramos de azúcar impalpable.

125 gramos de claras de huevo (4 unidades aprox.).

100 gramos de azúcar.

Colorante vegetal del color que se desee.

Ingredientes para el relleno

Crema de leche

Pasta de frutilla

Dulce de leche

Café

Si se desea hacer relleno de ganache, se necesitan 100 cc de crema de leche y 200 gramos del chocolate elegido (negro o blanco).

Preparación