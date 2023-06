Dalma Maradona, furiosa con el presidente del Napoli: "Viejo verde"

Luego de los festejos por la consagración del equipo italiano, la actriz apuntó contra el dirigente Aurelio De Laurentiis en sus historias de Instagram.

Diego Maradona es el máximo ídolo del Napoli. El club del sur de Italia, se consagró campeón de la Serie A luego de 33 años, La hinchada del equipo se volvió viral por los descontrolados festejos que inundaron de felicidad las calles de la ciudad. Sin embargo, para una de las integrantes de la familia Maradona la alegría no fue completa y apuntó con furia contra el presidente de la institución, Aurelio De Laurentiis.

Maradona es adorado en Nápoles, por lo que el solo hecho de nombrarlo puede hacer que te abra cualquier puerta. Eso hace pensar que una de las hijas del astro tienen acceso a "la llave de la ciudad", no obstante Dalma no pudo ingresar al estadio Diego Armando Maradona, antes conocido como San Paolo.

El altercado se produjo hace un tiempo atrás, cuando Dalma viajó a Italia para grabar un documental e intentó ingresar al estadio en donde su padre jugó seis años y se ganó los corazones de los napolitanos para siempre. “Le escribí (a De Laurentiis) con respeto, le conté mi proyecto, y lo leyó pero no me respondió”, dijo en su momento la hija mayor de Diego, en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

“También le pedí que intercediera en el caso de Lorenzo Insigne, que sé que quiere participar en la producción, porque mi padre significó mucho para él y hasta lo tiene tatuado en el cuerpo", reveló, pero el pedido al dirigente también fue denegado: "Nos hizo saber que no puede estar sin la autorización del club y el Napoli se lo negó”.

El tiempo pasó, pero la bronca de Dalma se mantuvo intacta. Y el último fin de semana le disparó con munición gruesa a De Laurentiis. “Qué golazo, Giovanni Simeone, y qué dedicatoria”, escribió la hija del diez en una historia de Instagram, a la que le adjuntó una foto en la que el futbolista alzaba la camiseta con el número 10. “Muchas gracias y, a todos los napolitanos, los amo. Gracias por tanto amor. Lástima el presidente que tiene el club”, agregó.

Pero la hija mayor de Claudia Villafañe aún tenía cosas que decirle al presidente del Napoli. “A ver si te enterás, viejo verde, de que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar, solo porque no quiero que te llenes los bolsillos a costa de mi papá y aprovechándote de la gente y de su amor por él”, subrayó. “Campeones y todo, la gente te detesta. ¿Viste que hay cosas que la plata no puede comprar? No sabés qué lindo fue ir por Napoli abrazándome con todos los que aman a mi papá y te pute... a vos”, cerró.

Dalma Maradona le dedicó una dura historia de Instagram a Aurelio De Laurentiis,, presidente del Napoli.

Tras la muerte de "Pelusa", Napoli lanzó una camiseta con el rostro del ídolo, pero debió dejar de utilizarla por una demanda de los herederos del capitán de la Selección Argentina que se consagró en México 86. "Maradona desaparece de las camisetas del Napoli: la victoria de los herederos. Frenaron la difusión y uso de la imagen del Pibe de Oro por parte del exentrenador Stefano Ceci y el club italiano", consignó el diario Corriere dello Sport luego de que Jorge Sebastián Baglietto, el administrador judicial y tutor de los intereses de los herederos de Diego, logró la sentencia judicial a su favor.

Claudia Villafañe volvió a Italia y fue a la cancha del Napoli

El semana pasada, Gianinna Maradona y su madre, Claudia Villafañe, viajaron a Italia para dar el presente en los festejos de la consagración del Napoli. El equipo se aseguró el Scudetto hace algunas semanas, pero el domingo disputó el último partido del torneo contra Sampdoria.

“No voy a estar participante de ningún homenaje, ni nada en particular. Vuelvo a Napoli después de tantos años a llevarme un poco del amor que se respira por mi papá, el del napolitano que llora y reza por él, el amor genuino, desinteresado y verdadero. Ese que es para siempre”, sostuvo Gianinna en sus redes y también apuntó contra Cleri -el fanático italiano a quien, en agosto 2020, Maradona le cedió de por vida los derechos de su imagen y su marca- y la dirigencia del club. “Tenemos litigios legales con Stéfano Ceci y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, aseguró sobre el hombre que estuvo presente en un homenaje que el club italiano le hizo a Diego.

Y si bien Gianinna no estuvo en el partido del Napoli, Claudia sí asistió y se la vio acompañada por Carolina Baldini, exesposa de Diego Simeone y madre de Giovanni Simeone. Villafañe se mostró emocionada en las redes sociales por regresar a la ciudad en la que vivió tiempo atrás, cuando estaba en pareja con el exjugador fallecido, y recorrió los lugares que solía frecuentar durante su estadía en el sur de Italia.

"Después de 12 años volví a una ciudad que amo y donde fui muy feliz! Gracias Napoli por tanto cariño!", escribió la ganadora de MasterChef Celebrity en Instagram. También regresó a la peluquería de Federico, su estilista en Nápoles, y se reencontró con la mujer que trabajaba en su casa. "Y ella es Lucía, la persona más buena que hay. Ella me ayudaba en mi casa cuando vivíamos en Napoli. Después de 31 años la pude volver a abrazar", relató.