Dalma Maradona está embarazada y reveló qué nombre le pondrá: "Se los quiero contar"

Una de las hijas de Diego Maradona será mamá otra vez y reveló qué nombre le pondrá a su segunda hija.

Dalma Maradona anunció que será madre por segunda vez y sorprendió a todos sus compañeros en plena emisión del lunes 7 de febrero de 2022 en el programa Día Perfecto por Radio Metro (FM 95.1), junto a Cayetano y a Cayetina.

Una de las hijas de Diego Maradona aprovechó el aire del ciclo en el que trabaja para lanzar este bombazo que ya impactó en el ambiente de la farándula argentina en general.

Dalma Maradona anunció que está embarazada: cómo se llamará su segunda hija

La actriz de 34 años se casó con Andrés Caldarelli en 2018 y ya tuvieron juntos a Roma (2). Ahora, será mamá de nuevo y así lo reveló en vivo: “Estaba hablando con Cayetano en el corte que tengo que decir algo... Se los quiero contar: estoy embarazada”.

Ante la sorpresa generalizada en el estudio, la protagonista expresó: “¡La cara de todos mis compañeros! Nadie sabía nada... Me parecía que lo tenía que decir acá y que tenían que ser los primeros en enterarse. Es un chiste lo anterior (le había dicho a su compañero que no trabajaría más), pero esto es real”.

Además, Dalma Maradona detalló cómo le dieron la noticia a Roma acerca de su futura hermana: “Le dijimos ´mamá y papá te tienen que contar algo... ¿Sabés qué tiene mamá en la panza? Sí, un bebe´”. También aclaró que ella sospechó que podría ocurrirle porque durante su viaje a Nápoles, Italia, se había sentido mareada y había vomitado.

Si bien la niña recién nacerá en agosto, la artista reconoció que para ella “esperar los tres meses y que no se filtrara era importante". De paso, agradeció a todos y confirmó que no quiere dar a luz por tercera vez: "Por eso, gracias a los que me vieron y me hicieron ecografías. Soy mamá de dos nenas. Fue recontra buscada, vino al toque, y acá cerramos la fábrica”.

Dalma Maradona se casó en 2018 con Andrés Caldarelli.

“No te voy a negar que no consultaste el nombre con nosotros y los oyentes, porque sos Dalma”, bromeó Cayetano, por lo que ella se rió y recordó una anécdota ocurrida en 2019: “Con Roma no teníamos el nombre hasta una semana antes que el médico me dijo ‘nace hoy’... Teníamos una lista pero Roma no estaba, y Andrés se acordó de que cuando no éramos novios le dije que cuando tuviera una hija se llamaría Roma”.

El matrimonio estaba convencido de que esta vez tocaría un niño y así lo admitió la actriz: “Pensábamos que era un varón. Teníamos el nombre Azul para nena, pero no de hombre. Y cuando dijeron nena, dijimos ‘listo’ y a Roma le gustó. Y lo dice patinando la erre, hermoso".

La segunda hija de Dalma Maradona se llamará Azul, ¿por Boca?

"Mi marido me propuso ponerle de segundo nombre Yoro, para que le digan ´Azul y Oro´", continuó la protagonista. No obstante, ella le contestó que no estaba de acuerdo porque hacer eso "es jodido" y porque no fomentan esta idea. "No puedo hacerle esto a mi hija”, agregó, aunque se definió como “la más fanática” del "Xeneize". Además, confesó que su pareja la "amenazó" a modo de broma con ir al registro civil y ponerle “Azul Yoro” mientras ella estuviera internada.

Gianinna Maradona celebró que será tía de nuevo

Por su parte, la hermana de Dalma publicó una historia al respecto en su cuenta oficial de Instagram (@giamaradona): “Lloro de nuevo. Roma y Azul, los mejores regalos siempre. Felicidades sis (sister, hermana)", escribió la exnovia del exfutbolista Daniel Osvaldo. Además, elogió a su cuñado Caldarelli con un "y a vos, que sos el uno de la familia desde que llegaste, gracias de nuevo".

"Estoy muy orgullosa de esta hermosa familia, los amo fuerte”, profundizó "Giani". Y completó: “¡´Moma´ (Roma) es hermana mayor! Sí, voy a ser tía nuevamente, acá te esperamos Azul de mi cuore (corazón). Un poco de felicidad, por fin”.