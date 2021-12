El comentario de Leo Sbaraglia que molestó a Dalma Maradona: "Se calentó"

El actor se sinceró sobre los motivos que hicieron que la hija de Claudia Villafañe se enojara con él.

Leonardo Sbaraglia se pronunció sobre su pelea mediática con Dalma Maradona y reveló cuál fue el comentario que habría molestado a la hija mayor del 10. El actor contó que su colega malinterpretó sus declaraciones, que no eran malintencionadas.

"Hice un comentario que no incluía a nadie más y Dalma se calentó... Dije que entendía que con la muerte de Diego, inesperada para todos, las reglas del juego habían cambiado. Pero no lo dije de una manera negativa ni lo estaba diciendo por nadie en particular. Enseguida conseguí su Instagram y le escribí. También, le escribí a su representante, conseguí su teléfono y pude hablar con ella", explicó Sbaraglia, en diálogo con LAM.

La frase del actor de Relatos Salvajes que molestó a Maradona fue: "Este año no rodamos y, dicen, que recién vamos a hacerlo el año que viene (...). Entiendo que muchas de las causas tuvieron que ver con discusiones con Claudia (Villafañe); tal vez la muerte de Diego afectó cómo es la nueva repartija en torno a los derecho". Acto seguido, en aquel momento, Dalma arremetió contra el actor en su ciclo de radio: "Le preguntaron por qué no se estaba rodando la serie de mi papá y no me preguntes cómo, pero su respuesta es que la culpa es de mi mamá, de Gianinna y mía".

Leonardo Sbaraglia sobre la influencia de su madre en su carrera

La actriz Roxana Randón es la madre de Leonardo Sbaraglia y ha cumplido un rol importante en su trayectoria: "Mi mamá siempre la tuvo que pelear muchísimo, siempre luchando para que la elijan en la tele, y nunca quedaba. Es el día de hoy que mi vieja es mi principal fan. Yo estoy muy orgulloso de los padres que tengo, son mis amigos, puedo hablar de lo que sea. Hay un pendiente de hacer algo juntos algún día".

En el mismo reportaje, el actor que empezó su carrera en Clave de Sol comentó sus inseguridades cuando es noticia en programas de chimentos: "Veo mi nombre asociado a algo que no tenga que ver con mi laburo y me da pudor, me voy a negro, no lo soporto. Me han inventado romances, cosas que eran en parte ciertas pero súper exageradas. No hay mucha conciencia del daño que se puede hacer, esa vez me pegó fuerte porque me estaba separando. Mi termómetro es mi hija, tiene 15 años, y la cuido".