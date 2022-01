Cumplió con lo prometido: Yao Cabrera echó a Fernando Burlando

Yao Cabrera cumplió con el ultimátum que le había dado a Fernando Burlando y lo echó de su staff de abogados.

Yao Cabrera cumplió con lo que había prometido hace una semana y echó a Fernando Burlando de su staff de abogados. "Burlando se bajó del staff de mi equipo de abogados", le contó el youtuber uruguayo a un periodista mientras estaba al aire en el programa Emparejados (América TV). Vale recordar que Cabrera había amenazado al letrado con que lo despediría si no cumplía con un pedido especial que le hizo.

Las imágenes de L-Gante invitando a pelear al exmanager de Yao Cabrera, Christian Manzanelli, se hicieron virales hace unas semanas. Pero el violento altercado lejos está de haber terminado, ya que Manzanelli instruyó a Fernando Burlando para que llevara a la Justicia al cantante. El abogado cumplió y acusó formalmente al máximo referente de la cumbia 420. Al enterarse de esto, Yao Cabrera salió en defensa de L-Gante y le dio un ultimátum a Burlando, asegurando que si no desistía de su denuncia, lo echaría de su staff de abogados y no podría formar parte de la pelea en Dubai entre el youtuber y Marcos "Chino" Maidana.

"Burlando se bajó del staff de abogados y de mi equipo", se lo escuchó a Yao Cabrera en la noche del domingo en un audio que le envió al periodista Juan Etchegoyen, invitado a Emparejados, el programa que conducen Sabrina Rojas y Tucu López. "Es una persona más que queda afuera del equipo porque hizo una jugada sucia", agregó el youtuber en su picante mensaje, haciendo referencia a que anteriormente había echado a Christian Manzanelli, quien fuera su manager.

Pero eso no fue todo, porque Cabrera además amenazó con publicar grabaciones de Burlando: "No sólo lo voy a despedir sino que tengo audios de Burlando en donde él me dice que va a parar la bronca con L-Gante y no hizo nada". Por el momento, L-Gante no habló del tema, aunque hace solo unos días insultó al abogado en una entrevista que le hicieron en Uruguay.

L-Gante explotó contra Burlando

El cantante de 21 años aniquiló a Fernando Burlando, el mediático abogado de Manzanelli. Si bien el letrado afirmó que el artista podía abandonar sin problemas su Argentina natal según la ley, al mismo tiempo solicitó su detención "para asegurar su comparecencia al proceso y evitar los peligros de fuga”. En diálogo con el portal Farándula Show de Uruguay, el creador de Cumbia 420 fue consultado al respecto.

Lejos de mostrarse preocupado, apeló a su habitual estilo desafiante y comenzó: "Estoy tranqui, vamos a ver qué pinta hoy, estoy de pasadita... En el mismo día, estoy en Uruguay y en Argentina". Ya enfocado en el tema candente en cuestión, el protagonista reaccionó con todo: "Me quieren perjudicar, pero nada que me perjudique, que hablen lo que quieran...". Y puntualizó: "La cosa sería si L-Gante pide la detención de Burlando, ahí lo quiero ver. Que me chupe la japi".