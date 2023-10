Cristina Pérez y Luis Petri se habrían separado

La conductora de Telefe Noticias y el compañero de fórmula de Patricia Bullrich comenzaron su relación en 2021. Los rumores de infidelidad que habrían terminado con la pareja.

Cristina Pérez sorprendió a todos cuando hace un par de años blanqueó su romance con Luis Petri. El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio y la conductora de Telefe Noticias se comprometieron el pasado mayo y el amor parecía viento en popa. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular rumores de separación.

"Le hice una entrevista este año (2021) y la verdad es que no tenía idea ni de su cara. Sí lo tenía presente porque tuvo una voz muy fuerte en el Congreso. Y la noche que lo entrevisté lo que me gustó al escucharlo, porque hablamos de política, fue su forma de hablar. Dije 'este hombre habla en prosa como si tuviera escrito lo que dice'", contó la periodista cuando el noviazgo llegó a los medios. "Primero me gustó mucho su intelecto, después me gustó él y cuando nos encontramos, desde el primer abrazo no nos podíamos despegar… o sea fue muy fuerte", remarcó

La relación se afianzó y las muestras de cariño se volvieron moneda corriente en las redes sociales de ambos. Aunque las aspiraciones políticas del dirigente mendocino habría comprometido laboralmente a la periodista, ya que según trascendió, Telefe no veía con buenos ojos su vínculo con uno de los integrantes de una fórmula que participan de las elecciones presidenciales.

No obstante, en estos días previos a los comicios cobró fuerza un rumor de separación. La información la compartió el periodista Nacho Rodríguez y prometió contar los detalles de la ruptura el próximo sábado en su programa de televisión. "Que lo demuestre….", sostuvo el conductor en su cuenta de Twitter.

“No se habló del tema de la separación, ¿Qué pasa separación o engaño? Entre la periodista y el político. Estamos hablando de Cristina Pérez y Luis Petri, no se habló, no se contó. Si vamos a hablar de todo, hablemos de todo”, indicó Rodríguez. Lo único que adelantó es que el desencadenante habría sido una infidelidad de parte del candidato con "alguien del mundo del espectáculo mendocino".

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones al respecto, pera la versión del periodista causó gran revuelo en las redes sociales. Por lo pronto, Cristina hace dos días subió una foto con Petri y la descripción del posteo tenía un emoji con corazones en los ojos.

Cristina Pérez podría abandonar Telefe después de las elecciones

Telefe tomó una drástica decisión con respecto al futuro de Cristina Pérez en Telefe Noticias. Ante la posible exposición política de la periodista, en caso de que su marido, Luis Petri, gane la vicepresidencia, el canal ya confirmó quién reemplazará a a la histórica compañera de Rodolfo Barili.

Pérez quedó en el foco de la polémica en la previa de las PASO porque la periodista no formó parte de la cobertura que hizo la señal que la tiene como una de sus principales figuras. Ella explicó que su ausencia era porque se tomó unos días de vacaciones, que coincidió con la muerte de su madre, pero los rumores de que abandonará de forma definitiva el noticiero estuvo en la agenda de varios programas de espectáculo.

Recientemente, Ángel De Brito confirmó que si la fórmula de Patricia Bullrich y Petri gana las elecciones, Cristina dará un paso al costado del canal. Ante esta advertencia, y según informaron en Crónica, Telefe ya confirmó quién tomará el lugar de la famosa periodista tras más de 20 años al frente del noticiero central.

Se trata de Érica Fontana, la famosa actriz y comunicadora que está en el canal hace muchos años. Precisamente, formó parte de El Noticiero de la Gente y Buen Telefe. Pero parece que ahora está a punto de tomar las riendas del noticiero más visto de la televisión.