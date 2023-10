Cristina Pérez y Luis Petri hablaron sobre su separación: "Alguien"

Cristina Pérez y Luis Petri rompieron el silencio tras los rumores de separación. La particular forma que eligieron la periodista y el candidato vicepresidencial de Juntos por el Cambio para hablar sobre el tema.

Cristina Pérez y Luis Petri coparon los programas de espectáculos debido a los rumores de separación que se extendieron en los últimos días. La conductora de Telefe y el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio están a punto de cumplir 2 años en pareja y hace algunos meses se comprometieron. Sin embargo, las versiones de una infidelidad de parte de él desataron un escándalo mediático.

La periodista apostó como nunca al amor, incluso cuando las pretensiones políticas del dirigente pusieron en duda su continuidad en Telefe Noticias. Hasta el momento, ella se mantuvo en silencio, pero en las últimas horas cambió su postura e hizo un inesperado vivo en su cuenta de Instagram.

"¿A ver si me contesta?", se preguntó mientras intentaba comunicarse con alguien. "Hola, mi amor, acabo de llegar a Entre Ríos. Estoy en Crespo", fue la respuesta de Petri apenas atendió la llamada. De esta forma, la pareja decidió desmentir los rumores de separación

"Me están preguntando todos los periodistas lo mismo que te están preguntando a vos...", le dijo Cristina a su novio. "Están locos, ¿de dónde sacaron eso? Estamos por cumplir dos años. El 14, dos años juntos. A mi también me están llamando todos", respondió el compañero de fórmula de Patricia Bullrich.

"Mucha gente nos llama preocupados. Con buena fe y buena intención. Pero mi impresión es que como son tiempos de campaña, alguien quiere hacer daño. Nosotros queremos hacerlo transparente...", interpretó la conductora de Telefe."Anoche posteamos una historia hermosa, bah la posteaste vos. Si supieran que hoy me levanté 5.30 de la mañana a hacerte café y te presté mi vaso. De todas maneras, aunque esto no lo hicimos nunca es importante. A veces no todos quieren informar sino hacer daño...", agregó.

"Es nuestro primer vivo y de paso lo vamos a seguir haciendo. Algún medio en particular o algunos replican, por eso es importante aclararlo. Nos dañan, nos lastiman", sostuvo Petri, respaldando a su pareja. En tanto, Cristina volvió a defender su noviazgo y respaldó a su pareja en la recta final de la campaña electoral: "Como de vos no pueden decir nada tienen que inventar esta pavada, eso pasa...".

Filtraron un supuesta infidelidad de Luis Petri a Cristina Pérez

Cristina Pérez sorprendió a todos cuando hace un par de años blanqueó su romance con Luis Petri. El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio y la conductora de Telefe Noticias volvieron a todos los titulares cuando comenzaron a circular rumores de separación.

La información de la crisis en la pareja la compartió el periodista Nacho Rodríguez y prometió contar los detalles de la ruptura el próximo sábado en su programa de televisión. "“No se habló del tema de la separación, ¿Qué pasa separación o engaño? Entre la periodista y el político. Estamos hablando de Cristina Pérez y Luis Petri, no se habló, no se contó. Si vamos a hablar de todo, hablemos de todo”, indicó Rodríguez en su programa de televisión y contó que él la habría engañado con una figura del espectáculo de Mendoza.

Tras la de pareja, el periodista reafirmó su información. "Yo no se si estan separados al 100%, lo que si dimos la informacion de la infidelidad de Petri. Siempre anticipándome a la informacion del espectáculo!", remarcó y prometió contar más detalles en la emisión del próximo sábado.