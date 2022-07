Cristian Castro encontró el amor en Argentina: quién es su nueva novia

El cantante mexicano se encuentra en un nuevo romance en medio de su labor como jurado de Canta Conmigo Ahora.

Cristian Castro está en los inicios de una nueva relación amorosa. Tras haberse radicado en el país por el proyecto laboral que lo vincula como jurado de Canta Conmigo Ahora, se reveló una información en torno a su vida sentimental y salió a la luz que comenzó un romance con una mujer argentina.

El reconocido cantante mexicano es el flamante jurado del programa de Marcelo Tinelli por El Trece. Por fuera de su rol en Canta Conmigo Ahora, Cristian Castro es noticia por haber encontrado el amor en Argentina, situación que fue detallada a través del programa Nosotros a la Mañana conducido por "El Pollo" Álvarez.

"Tenemos una noticia internacional", empezó el conductor ante la inminente información que brindó Belen Francese, panelista del ciclo, quien reemplaza a Sol Pérez de manera momentánea por haberse ido de vacaciones. "Mañana van a conocer a la novia argentina de Cristian Castro", anunció al respecto.

Sumado a eso, lo que deslizó Belén Francese fue que en la edición de este viernes 29, la mujer que conquistó al artista de 47 años podría salir al aire en Nosotros a la Mañana para brindar declaraciones sobre este noviazgo. "Cristian Castro está de novio", reafirmó "El Pollo" Álvarez como la primicia de la jornada.

La última relación sentimental que tuvo el cantante fue con Carol Victoria Urban Flores, vínculo totalmente fugaz ya que a mediados del 2017 anunció su matrimonio, pero 28 días después se separaron en plena luna de miel. "No quiso dar nada. Absolutamente", había dicho la madre de su expareja ligado al proceso de divorcio que tuvieron que llevar a cabo.

El incómodo momento de El Tirri con Cristian Castro

El debut de Canta Conmigo Ahora, programa que conducirá Marcelo Tinelli, tiene algunas tensiones marcadas por un antecedente entre dos de los cien jurados que formarán parte del reality show. Luciano "El Tirri" Giugno y Cristian Castro protagonizaron un momento incómodo que fue revelado estas últimas horas.

Marcelo Tinelli tiene todo listo para su vuelta a El Trece con un nuevo formato televisivo bajo el nombre de Canta Conmigo Ahora. En este marco, se revelaron algunos detalles vinculados con El Tirri y Cristian Castro, quienes tienen una historia detrás ocurrida años atrás que los marcó hasta el día de hoy.

En diálogo con LAM conducido por Ángel De Brito por América TV, El Tirri brindó declaraciones en torno a este tema. "¿Y Cristian Castro qué onda?", preguntó curioso para la risa del ex integrante de Los Fabulosos Cadillacs. "Yo lo adoro un montón", expresó sobre su compañero en el programa.

Allí deslizó que ya se conocían por un hecho en particular. "Yo ya lo conozco a él desde Punta porque vino para mi cumpleaños y no lo dejamos... bah, Marcelo dijo 'que no entre' porque pensamos que era una joda", relató el productor musical sobre uno de los primeros encuentros con el cantante mexicano.