Contundente mensaje de Darín tras el atentado a CFK: "Tenemos que estar lúcidos"

A semanas del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, Ricardo Darín habló de la importancia de cuidar la democracia.

Ricardo Darín participó de la conferencia de prensa de la película "Argentina, 1985" y habló sobre la importancia de cuidar a la democracia tras el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. "Tenemos que estar atentos, enfocados, lúcidos", aseguró el reconocido actor en su charla con periodistas y a una semana del esperado estreno.

Dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, la película "Argentina, 1985" viene recolectando excelentes críticas y elogios. El film centra su relato en los tensionantes momentos que debió vivir el fiscal Julio César Strassera (Darín) y su equipo durante el Juicio a las Juntas Militares. En ese sentido, este jueves se realizó la conferencia oficial de la película que se estrenará el próximo 29 de septiembre y Ricardo Darín habló de la importancia de cuidar la democracia.

"Yo creo que, insisto con el tema, tenemos que estar atentos, enfocados, lúcidos, todo lo que podamos y tratar de mantener el espíritu bien arriba", comenzó asegurando el reconocido actor, quien también reconoció que todavía "estamos ejercitando la democracia". Además, sumó: "La democracia se nutre, se alimenta del día a día y de cada uno de nosotros, con lo que hacemos, con lo que decimos, con como recibimos y como reaccionamos en estas cosas".

"Y creo que eso es lo importante, ejercitarlo, aprender y mejorar", cerró el protagonista de "Argentina, 1985" en su charla con la prensa. La película, que no llegará a las grandes cadenas de salas de cine argentinas, cuenta con un elenco repleto de grandes figuras locales como Darín, Peter Lanzani, Norman Brisky, Alejandra Flechner y Carlos Portaluppi, entre muchos otros.

Ricardo Darín y Peter Lanzani suenan en las predicciones de los Oscar 2023

Luego de una emocionante y extensa ovación en la 79° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, además de haber sido seleccionada como la película que representará al país en los Premios Goya 2023, Argentina, 1985 y los actores Ricardo Darín y Peter Lanzani entraron en el listado de posibles predicciones a las nominaciones a los premios Oscar 2023.

Mientras que Ricardo Darín figura entre las predicciones a Mejor Actor, Peter Lanzani hace lo suyo en la terna Mejor Actor de Reparto, en las grillas que se viralizaron en la revista especializada Variety. Las listas también incluyen nombres de la talla de Robert de Niro (Amsterdam), Viggo Mortensen (Crimes of the Future), Daryl McCormack (Good Luck to you, Leo Grande) y Ralph Fiennes (The Menu), entre otros.