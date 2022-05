Cómo es la torta de milanesas de Adriana Brodsky que se hizo viral

La recordada actriz Adriana Brodsky cocinó una sorprendente torta de milanesas que causó furor en las redes sociales y se convirtió en tendencia de las redes sociales.

La ex "chica Olmedo" Adriana Brodsky sorprendió en sus redes sociales con una publicación que rápidamente se hizo viral y generó una avalancha de comentarios. La actriz se mostró cocinando una torta de milanesas y la creación gastronómica causó furor. Cómo es la receta que encantó multitudes.

"Y acá está mi torta de Milanesas!!", tuiteó Brodsky frente a una asadera con la preparación de milanesas. La misma publicación fue replicada en su cuenta de Instagram junto a otra instantánea de una porción de la torta salada. Lo que la actriz no esperó fue la respuesta que tuvo su posteo, con infinidad de comentarios pidiendo la receta.

"No me imaginé que iba a tener tanta gente a favor de la torta de la milanesa", contó Adriana Brodsky en una entrevista con Mariana Moyano (Radio 10) por su éxito culinario. “La torta de milanesa nació en el 2014, estaba en mi casa con mi hija. Me preguntaron qué podía preparar y propuse la torta de milanesa que fue un furor”, agregó sobre el origen de la clásica elaboración que comparte con su familia.

Cuando se la consultó sobre si le gustaría estar en algún reality de cocina, Brodsky comentó: “No sé si me gustaría estar en MasterChef, conozco cómo se cocinan algunas comidas, no todas”.

La receta de la torta de milanesas de Adriana Brodsky

"Tiene milanesa, tomate, una pasta de aceitunas negras, jamón, cebolla, panceta, ají al horno, muzzarella, papas fritas. Lleva mucho trabajo hacerla. Además de papas fritas, le agrego huevo en el medio. Es una orgía de placer", contó Brodsky sobre su torta de milanesas.

Según lo que dejó ver la fotografía, la preparación consiste en una milanesa, una capa de relleno, otra milanesa, más relleno, y como corona de la torta muzzarella y huevos fritos. Por las declaraciones de la actriz, no se trataría de un plato de fácil ejecución pero sin lugar a dudas fue una creación que enloqueció a sus seguidores en las redes sociales, provocando una serie de comentarios chistoso.