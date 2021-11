Insólita crítica de Coco Sily al kirchnerismo: "Cabezas de termo"

El humorista peronista Coco Sily emitió una picante crítica tras el resultado de las elecciones legislativas.

Tras los resultados de las elecciones legislativas, Coco Sily lanzó una picante crítica a la militancia kirchnerista en su programa de Radio 10. El actor y humorista cuestionó algunas formas de militancia y, a pesar de definirse como peronista, señaló algunas cosas que le disgustaron del acto presidencial. "Son cabezas de termo", indicó.

"Saben que yo soy peronista, pero durante el acto veía los cánticos de la gloriosa JP, la militancia más fuerte de Cristina y de su hijo, que tienen una cosa de mucho fervor y de mucha cabeza de termo. Niegan lo que sucede alrededor y niegan las redes. Esto del discurso de ‘nosotros lo ganamos de pecho porque somos la JP, La Cámpora’, no sirve porque no pasa nada. Después los c... a trompadas”, precisó Sily.

Y sostuvo: “¿Hasta dónde el Gobierno va a poder superar su propia interna? ¿Hasta dónde la relación entre Cristina-Alberto nos va a ayudar a todos? No se pueden quedar en esa interna que es más kirchnerista que peronista. Me parece que es momento de abrir ese gueto que crearon. Si se quedan en esa cabeza de termo, les pasa lo que les está pasando. Hay un montón de gente que votó a la oposición porque la consideran una opción y hay otros que lo votaron porque están cansados de estos cabeza de termo”.

Coco Sily sorprendió con sus declaraciones

“Si se quedan en el cabeza de termismo, por llamarlo alguna línea filosófica, vamos a estar sonados. Si realmente empiezan a renovar, empiezan a mover, empiezan a haber cuadros nuevos, empiezan a dialogar aunque no te gusten, aunque no los quieras. No digo que te sientes a hablar con Milei, porque no hay nada que hablar con Milei seguramente, ¿no es cierto? Pero hay otra gente con la que podés hablar”, manifestó el humorista.

Además, Sily se refirió a sus comienzos como militante de Néstor Kirchner en "aquella maravillosa revolución desde mi punto de vista, era un kumpa más y recibí muchas críticas donde me tildaron de traidor”, recordó. “Yo tengo mis dudas con respecto a la frase que dice ‘morir con las botas puestas’. Antes de eso me voy a cambiar las botas para ver si con otras botas ando un poco mejor y no muero. Así sobrevivo y ayudo a los que están alrededor… Porque si no, no tiene mucho sentido”.