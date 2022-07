Cinthia Fernández se descompensó en el cumpleaños de De Brito: "Temblaba"

Cinthia Fernández es muy amiga de Ángel de Brito, pero sufrió un malestar en medio de su cumpleaños.

Cinthia Fernández reveló que se descompesó en el cumpleaños de Ángel de Brito por lo que tuvo que irse a pocos minutos de haber llegado al festejo del periodista. El conductor de LAM celebró ayer un nuevo aniversario de vida y como no podía ser de otra forma, lo festejó en el sector vip de la Bresh.

La panelista de Momento D, es una de las amigas más queridas que Ángel de Brito tiene en el medio, por eso fue una de las personas que el periodista escogió para que lo acompañe en este día tan especial donde los invitados fueron elegidos de manera muy selectiva. Sin embargo, Cinthia Fernández no la pasó bien en el cumpleaños.

Desde las historias de su cuenta personal de Instagram, Cinthia Fernández le respondió a los seguidores que le enviaron mensajes preguntándole por qué no se la veía en las publicaciones del cumpleaños de Ángel de Brito. La bailarina expresó: "Fui, lo saludé literalmente 5 minutos y me vine a casa porque me empezó a temblar todo el cuerpo. Me empecé a sentir mal, me temblaba todo el cuerpo y me quería ir".

Como si eso fuera poco, la influencer agregó: "Para que yo falte al cumpleaños de Ángel es porque me sentía muy mal. Ya empecé como más o menos cuando le fui a dar la torta y no, cuando llegué al lugar me tuve que ir, asique nada, tengan un hermoso día. Hoy ya no me tiembla el cuerpo, estoy como rara igual, pero bueno, a empezar un movidito sábado".

Cinthia Fernández especuló con los motivos que generaron su malestar

Hasta el momento, Cinthia Fernández no fue al médico para determinar el verdadero motivo de su malestar, pero en los videos que publicó en las redes expresó qué cree ella que puede haber sido: "O incubo algo, o estrés, o cansancio, o cosas del más allá". Aunque hoy aclaró que ya no le temblaba el cuerpo, aseguró que todavía se sentía rara.

Por otro lado, la bailarina bromeó con los pocos minutos que pudo utilizar la pulserita del vip del cumpleaños de Ángel de Brito. "La pulserita menos usada", escribió en las imágenes que compartió. A pesar de no estar en óptimas condiciones, Cinthia tuvo que seguir con las actividades que ya tenía programadas con sus hijas y llevó a las mellizas a fútbol, tal como lo hace todos los sábados y compartió imágenes de las jugadas.