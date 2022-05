Cinthia Fernández le ganó la batalla legal a Matías Defederico: "Es una locura"

La artista anunció felizque la justicia falló a su favor en la causa que le inició su exmarido.

Cinthia Fernández y Matías Defederico estaban enfrentados en una batalla legal que dejó en el medio a sus hijas y que terminó en las últimas horas. Las niñas pasaron un momento traumático cuando quisieron ingresar con su mamá a la clase de equitación a la que asisten todos los fines de semana. La seguridad del barrio privado no la quiso dejar entrar y sus hijas lloraban pensando que la llevarían detenida. Seguido a eso hubo denuncias de un lado y del otro. La justicia dio a conocer su fallo y la artista se manifestó feliz en sus redes.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández manifestó: "Una vez más, la justicia me dio la razón. Obviamente yo jamás le impedí el contacto del padre de las nenas con las nenas. El señor, tras la cautelar que yo le puse, que era en otra jurisdicción, podía ingresar al barrio. Era un capricho, era algo para molestar, para molestarme a mí, que terminó también molestando a las nenas haciéndolas pasar una situación espantosa. Esto corre para él y también para el barrio que actuó de manera maliciosa y van a tener consecuencias respecto a eso".

Matías Defederico, Cinthia Fernández junto a dos de sus hijas en su casamiento.

La bailarina no tuvo problema de exponer sus motivos: "Yo jamás le impedí ver a las nenas, no lo haría, me dieron la posibilidad y no lo hice. Me parecía ilógico que las nenas caminen a las 21 horas con este frío, a veces llegan dormidas. Mi vieja que está operada, que no podía cargar peso, cargar con las mochilas, caminar seis cuadras y es una situación espantosa que te pregunten '¿Por qué tenemos que estar caminando y no podemos entrar en el auto?'. Es una situación de lógica, por eso suspendí el régimen de visitas".

Cinthia Fernández explicó cómo se manejó su exmarido

Cinthia Fernández reveló cuál fue la actitud que tomó su exmarido ante su decisión: "Él dijo 'No me deja ver a mis hijas', se hizo la víctima, lloró, me calumnió, me dijo que yo le impedí ver a las nenas. Me llamaron del juzgado de menores, del juzgado de menores me dijeron 'Tenés razón, es una locura hacerle pasar eso a las nenas'".

La bailarina expresó que si la cosa hubiese sido al revés, ella hubiese actuado diferente: "Si yo hubiese sido la peor de las madres y te hubiera impedido ver a las nenas, simplemente voy a la justicia y no me muevo de ahí. ¿Y sabés quién fue a la justicia? fui yo, a buscar este papelito que demuestra que no tenía ningún problema de ingresar, que había sido todo un capricho, todo malicioso".