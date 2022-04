Cinthia Fernández dio una noticia impensada: "Estoy embarazada"

La bailarina hizo un anuncio que nadie esperaba y sorprendió al público que la sigue

Cinthia Fernández tomó por sorpresa a todos los seguidores cuando a través de su cuenta de Instagram hizo un anuncio totalmente inesperado. La bailarina lanzó: "Hola, estoy embarazada". Ocurrió mientras dialogaba con la cantaurota Maru Beni, con quien tiene un proyecto musical que aún está pendiente por la falta de tiempo de la expanelista de "LAM".

En una historia, Maru Beni le comentó a Cinthia Fernández que sus seguidores no dejan de preguntarle cuándo lanzarán la canción que tienen pensada hacer juntas y la bailarina admitió que todavía no la habían estrenado porque ella no tiene tiempo de ir a grabarla. Pero para calmar la ansiedad del público, la artista cantó un pedacito del tema que sonó a inesperado anuncio: "Hola, estoy embarazada".

Como si eso fuera poco, en una historia siguiente, Cinthia Fernández agregó: "Señora usted dijo embarazada". De esa forma, sin negar o desmentir lo que dijo, se hizo cargo de la polémica frase que lanzó casi de manera inconsciente. Sin embargo, esa declaración difiere totalmente de lo que había contado en "LAM" hace algunos meses.

La artista había confesado en su momento que hacía más de dos años que no tenía relaciones sexuales. Tiempo que coincide con la ruptura de su relación con Martín Baclini. A pesar de que Cinthia Fernández asumió, en varias ocasiones, que todavía sigue enamorada del empresario, la pareja nunca volvió. Desde aquel entonces, según su palabra, la bailarina no habría tenido ningún encuentro sexual con otro hombre.

Cinthia Fernández expuso a Matías Defederico

Es de público conocimiento que Cinthia Fernández y Matías Defederico tienen muy mala relación, que se caracteriza por las discusiones por la cuota alimenticia que no tiene al día el exdeportista. A la hora de cruzarse, ninguno de los dos tiene reparos de lo que se dicen en las redes. Pero en la última discusión sobre los impuestos sin pagar de la casa donde vive la bailarina con sus hijas, fue ella quien reveló que su exmarido mentía.

En primer lugar demostró que la vivienda es un bien ganancial, a diferencia de lo que aseguraba Marías Defederico de que la había comprado previo a casarse. Y en segundo lugar, le explicó términos legales, como el derecho a la vivienda que tienen sus hijas y el pago a medias de los impuestos del hogar donde habita ella con sus hijas, que dejaron en evidencia que el exfutbolista estaba equivocado con respecto a algunos puntos que le reclamaba a la madre de sus hijas.