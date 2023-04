Chapu Martínez, a las piñas en un partido de fútbol: "Enfermo"

"El Chapu" Martínez, influencer conocido por la frase "traeme la copa, Messi", tuvo un fuerte encontronazo con otro streamer que le pegó una piña y patadas en el piso. El video que se volvió viral.

"El Chapu" Martínez protagonizó un violento video con un creador de contenidos llamado Kai Molinelli, en un evento de streamers que se emitió en vivo, por lo que quedó todo registrado. En el video viral se observa al creador del hit "traeme la copa, Messi" increpando a su contrincante por una jugada en particular, y la reacción de Kai fue de proporcionarle una trompada en la cara y cuando estaba en el suelo, patadas en el piso.

El lamentable episodio ocurrió mientras había público en vivo, entre ellos adolescentes, y tanto "El Chapu" Martínez como Kai Molinelli salieron a hablar en sus redes sociales con explicaciones distintas. Por un lado, Martínez aseguró que fue a recriminarle una jugada y eso motivó la reacción del creador del canal de YouTube "Los Displiscentes", pero Kai dijo que primero hubo violencia verbal, que hubo una piña de "El Chapu" y por eso se defendió de esa manera.

"Le vendés a los nenes que sos un personaje de bueno y sos un violento de mierda. Un enfermo. Un pobre pibe", lanzó "El Chapu" Martínez en un descargo realizado a través de su cuenta de Instagram. Por lo que se pudo observar, se encontraba con parte de su mejilla hinchada por la golpiza recibida.

"En un momento se dirigió a mi de una manera muy violenta y despectiva hacia mi persona. Me pega un cachetazo y me dice 'andá para allá, pichón'. En ese momento yo me defendí. No justifico ningún tipo de violencia, yo sé que los dos estuvimos mal, lo único que hice fue defenderme, nada más", expresó Kai Molinelli en la misma red social. De acuerdo a lo dicho por "El Chapu", conversó con el creador del partido de streamers donde ocurrió el hecho y dijo que no es la primera vez que Kai reacciona así.

El sentido mensaje de La China Suárez a Chapu Martínez: "Fracasados que envidian"

Martín "Chapu" Martínez compartió el sentido mensaje que le envió Eugenia "La China" Suárez por Instagram luego de que contara la cantidad de amenazas que recibió por parte de miles de usuarios que lo culparon de la derrota de Argentina ante Arabia Saudita. "Son fracasados que envidian", aseguró la actriz en el texto que le escribió al humorista.

Conocedora de lo que es recibir acoso en las redes sociales, "La China" sorprendió a todos sus seguidores al compartir una historia hablando del hate que no para de sufrir "Chapu" Martínez desde hace varios días. "Un chico que lo único que hace es subir videos para que la gente se ría. Esto DEBE cambiar", escribió la actriz, enojada con las amenazas que recibió el humorista.

Pero eso no fue todo porque "La China" también le envió un mensaje privado a Martínez. "No me conoce, jamás me vio y tal vez soy un desubicado por subir una conversación privada, pero esto es ser un ser humano del carajo. Gracias por el amor para mí y mi familia", posteó el humorista en sus historias de Instagram, donde compartió una captura de pantalla de lo que le escribió la actriz.

"Yo sé que es difícil, pero esa gente NO ES LA VIDA REAL. Créeme, yo sentí que me apedreaba un país entero, y me salvó entender que no existen", le envió la ex Casi Ángeles en apoyo. En ese sentido, "La China" Suárez agregó: "Disfruta. Son fracasados que envidian. Les encantaría estar ahí. Y como no pueden, se comportan como resentidos".