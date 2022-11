Chano generó gran preocupación con un enigmático mensaje en sus redes: "Gente oscura"

El famoso cantante sorprendió a sus seguidores con un llamativo mensaje sobre los peligros del entorno que lo rodea.

Horas después de su exitosa presentación en La Plata por los 140 años de la ciudad, Chano Moreno Charpentier generó gran preocupación con un enigmático mensaje en sus redes sociales. Con un contundente descargo sobre los "peligros" de su entorno, el cantante alertó a sus fanáticos y se volvió tendencia en redes sociales.

En medio de un exitoso presente luego del lanzamiento de su nuevo sencillo Instante y tras haber sido dado de alta en la clínica de rehabilitación en la que estuvo internado durante varios meses, el exlíder de Tan Biónica alertó sobre los posibles daños que podría causarle su entorno. "Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más", empezó por decir.

Sin embargo, luego continuó: "Pero durante esta breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía”. Ante esta contundente oración que generó gran conmoción, Chano se explayó: "Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria y random".

En este marco, el intérprete de Mecha amplió: "Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’". Ante estas declaraciones, el músico aseguró que "nunca vivió algo así" y que "tal vez no sea nada", pero lo cuenta "por si le pasa algo".

“Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada”, sentenció Chano. Rápidamente sus seguidores reaccionaron e incluso lo volvieron tendencia en redes sociales para difundir mucho más su situación.

Sobreseyeron al policía que baleó a Chano Charpentier el año pasado: "repelió el ataque"

El policía que hirió de un balazo al músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier en julio de 2021, cuando éste estaba bajo una crisis psiquiátrica en su casa del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, fue hoy sobreseído por la Justicia. El juez Julio Andrés Grassi, a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Zárate-Campana, consideró que Facundo Amendolara, de 29 años, actuó ese día en "legítima defensa" ante el ataque del artista.

Así, quedó archivada la causa por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial" que se había iniciado en su contra tras el episodio que mantuvo con el exlíder de la banda Tan Biónica. La madre del músico, Marina Charpentier, dijo a Télam que no apelará la medida en su carácter de particular damnificada.

"No tenemos energía de sobra para perderla en rencor, en dolor y en hacerle daño a una persona que seguramente no lo hizo con mala intención. Ojalá Amendolara siga con su trabajo y lo capaciten. Mi hijo, gracias a Dios, está bien y trabajando mucho para salir adelante. Vamos a aceptar esta resolución y no vamos a apelar", dijo la mujer.

Para el fiscal Alejandro Irigoyen, el accionar de Amendolara "se desarrolló ante la inminente e ilegítima agresión de Santiago Moreno Charpentier y en defensa de su integridad física resultando necesaria y racional". El fiscal a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Zárate-Campana, sostuvo que eso incluyó "la utilización de un arma de fuego contra la fuerza física de un sujeto fuera de sí y armado con una cuchilla que no pudo ser reducido previamente".



En tanto, el abogado del policía, Fernando Soto, se mostró conforme con la decisión de la Justicia y dijo a Télam: “Me alegro por Amendolara, porque hay un montón de policías que, como él, obraron en las mismas condiciones y están condenados”.