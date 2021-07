"Cerca de conciliar": Nicole Neumann reveló un acercamiento con Fabián Cubero

La modelo señaló que está a punto de econtrar un equilibrio en la conflictiva relación con su ex, por el bien de sus hijas.

Aunque en los últimos meses resonaron los escándalos entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, la modelo sorprendió al hablar de su actual vínculo con el futbolista y reveló estar "muy cerca de conciliar" por el bien de las tres hijas que tienen juntos.

Felizmente en pareja con José Manuel Urcera, Neumann declaró que las tres hijas que tiene con Cubero -Allegra, Sienna e Indiana- ya lo conocieron y tienen "la mejor" con su novio porque ellas son tan "cariñosas" como "sociables". En ese contexto, confesó que tras años de peleas y causas judiciales se habría acercado a Cubero, con el fin de mejorar la relación por el bien de su legado.

"Estamos un poco más cerca de conciliar... Tenemos hijas y es algo que tiene que pasar inevitablemente", afirmó, contundente, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez). Por otro lado, Nicole habló de su actualidad amorosa con José Manuel: "La vida es más linda acompañada, ni hablar, pero a veces no se puede. No me da lo mismo, me encanta la vida acompañada. Uno se pone más reflexivo después de los golpes de la vida, pienso todo un poco más”.

Dos meses antes de la sorpresiva declaración, Neumann y Cubero se disputaban una casa exclusiva en un country valuada en 800 mil dólares. De acuerdo con la información publicada por la revista de espectáculos Paparazzi, decidieron entre ambos que las niñas permanecieran en dicha propiedad hasta que consiguieran venderla. Sin embargo, la pandemia de coronavirus complicó todo por el peligro de contagio existente, motivo por el cual la vedette no habría dejado que alguien desconocido ingresara al lujoso hogar.

La mencionada casa que pertenece a Nicole y al exjugador de 42 años comprende 1356 metros cuadrados y está publicada en la inmobiliaria Gili Propiedades. Allí aportan la descripción de todos los espacios y los compartimientos que posee: la dependencia de servicio, un lavadero, un extenso hall, un bicicletero, dos cocheras más un jardín con una piscina y una parrilla.

Por dentro es todavía más impactante, ya que cuenta con una amplia cocina, un comedor diario, un living con chimenea, un escritorio, un toilette para los invitados, dos habitaciones en semisuite, una sala de juegos, un vestidor y un baño con jacuzzi ubicado en la planta alta.