Carlos Belloso espera ser reconocido como excombatiente de la Guerra de Malvinas.

Carlos Belloso es uno de los actores más versátiles que tiene Argentina. Este jueves debutará en streaming con su unipersonal "Puré 100% Belloso" y, con este motivo, días atrás dialogó con El Destape. En medio de la charla, el actor le dejó un pedido especial a Alberto Fernández en torno a su situación como ex combatiente de la Guerra de Malvinas no reconocido. "Quiero que se haga justicia y me reconozcan. Alberto es un hombre sensible, deseo que lo haga", exclamó.

"Estamos detrás de un proyecto impulsado por José Luis Gioja, el presidente del Partido Justicialista, y tiene la aprobación de casi todas las bancadas. El proyecto plantea regresar a la ley primera del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). La cuestión es así: Nosotros éramos Veteranos del año 1982 a 1988, y es en este último año cuando se empiezan a repartir las pensiones. Para distribuir menos dinero dividieron lo que fue las Bases Aeronavales del resto del Teatro de Operaciones", señaló Belloso, sobre su lucha.

Y agregó: "Tuvimos participación muy activa durante la Guerra. En mi caso fui artillero antiaéreo y recibí una orden de combate: custodiar y proteger el aeropuerto de Río Gallegos. En el continente las acciones también fueron cruentas. En relación con el total de fallecidos, tenemos 17 compañeros que murieron en el litoral marítimo en combate, hubo prisioneros ingleses, el derribamiento de un Seaking inglés en el continente y la incursión de comandos por el litoral marítimo. Cuando se disparaban las alertas rojas no dormíamos, pasamos mucho estrés y, al mismo tiempo, teníamos la disposición con 18 años de ofrecer la vida por la Patria".

Sobre la vuelta de la guerra y su condición de no reconocido, Belloso explicó: "El primer año pasé por una depresión bastante aguda, no me movía de la cama, no quería ni salir a la calle. Poco a poco me fui acostumbrando a la realidad. Vas negando un poco de lo que pasó, porque querés cortar una pesadilla anulándola. Después viene el momento de luchar. Cuando en el '88 sale este decreto que me deja fuera de la veteranía fuimos aprendiendo cómo funcionan los resortes legales, judiciales y legislativos, para resolver esta injusticia. Estamos haciendo un llamado al Poder Ejecutivo para que se nos escuche. Creo que Alberto Fernández es una persona muy sensible y sensata, y pensamos que le puede poner fin a este reclamo"

El día que Clarín tergiversó una declaración y desató una tormenta en la vida del actor

Pocas semanas atrás, el diario Clarín lanzó la primicia "El deseperado momento económico de Carlos Belloso: si no trabaja en un mes, deberá pedir en la calle". Sobre esta noticia, el actor se apresuró en esclarecer su situación y escrachar al medio: "Me dolió bastante esta actitud de Clarín porque se agarraron de una expresión al pasar y lanzaron un título explosivo. Con José María Listorti formulamos hipótesis sobre lo que podría suceder de prologarse este estado, de ahí que dije 'si no trabajara en un mes, tendría que salir a pedir'. Como eso podría haber dicho 'me voy a hacer carpintero'".

"En esa entrevista televisiva lo único que aconsejé era ser solidario, tal como lo sostiene esta coalición de Gobierno a la que adhiero, ya que no se sale si no es con el otro. La realidad es que nunca voy a quedarme en la calle porque tengo amigos que acudirían en mi ayuda", siguió.

Y culminó con una dura sentencia de cómo impacto la noticia en su círculo familiar: "Cuando un medio titula así una nota para vender, termina transformando un diálogo en el que hablaba sobre la importancia de la solidaridad en una información falsa que puede llegar a preocupar a los que me conocen. Es una actitud mezquina. Mi familia me llamó y me dijo '¿necesitás plata?'".