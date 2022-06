Britney Spears vivió un escalofriante momento en su boda: el video

Britney Spears protagonizó un terrorífico episodio en su casamiento con Sam Ashgari: el video de lo que sucedió.

Britney Spears sufrió un escalofriante momento en su boda: su exesposo, Jason Alexander, entró por la fuerza en su mansión y la amenazó con arruinar su casamiento con Sam Ashgari, su pareja actual. A pesar de que solo estuvieron casados durante 55 horas en 2004, Jason parecería seguir obsesionado con la artista y admitió tener la intención de arruinar la ceremonia.

A pesar de que no estaba invitado, Alexander se coló en la mansión de Spears, ubicada en Thousand Oaks, California, y se metió en una carpa en la que un grupo de personas estaba haciendo los preparativos para la boda. Los fanáticos de Britney se enteraron de esto en el momento exacto en el que sucedió porque Jason lo estaba transmitiendo todo a través de un vivo de Instagram.

En las imágenes que se filtraron, se puede ver cómo el exesposo de Britney entró en la carpa, caminó entre todos los invitados y les dijo a los organizadores del evento que era el exesposo de la cantante y que ella misma lo había invitado a la ceremonia, lo cual era falso. Los encargados de seguridad lo detuvieron, comenzó una pelea física y Jason aseguró que estaba listo para “arruinar el día”.

Aunque en ese preciso momento se cortó el video, afortunadamente la policía llegó a tiempo y Jason fue detenido y acusado de “allanamiento de morada, vandalismo y dos agresiones”. El abogado de Britney aseguró que Jason “ha sido esposado, detenido y arrestado” y que está trabajando para que sea “procesado agresivamente con todo el peso de la ley”.

Ceremonia íntima: cómo fue el casamiento de Britney Spears

La intérprete de Baby One More Time celebró su casamiento con Sam Ashgari en una ceremonia íntima en su casa. En total, se dice que no fueron más de 100 invitados, entre los cuales solamente había un miembro de su familia, su hermano Bryan. También estuvieron presentes varias celebridades de la industria del arte y el entretenimiento, como Madonna, Paris Hilton y la diseñadora Donatella Versace, quien le diseñó su vestido de novia. Debido a los grandes escándalos mediáticos que Spears atravesó durante estos últimos años, tomó la decisión de que su boda sea un momento de intimidad y fueron muy pocas las fotos y videos de la ceremonia que se filtraron en las redes.