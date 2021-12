Beto Casella contó una infidencia sobre Mirtha Legrand: "Unas ganas locas"

El conductor Beto Casella filtró una información que desde el círculo de Mirtha Legrand aún no dieron a conocer.

Luego de un año ausente por la pandemia de Covid-19, la histórica Mirtha Legrand volvió a su lugar de conductora en las "mesazas" de los fines de semana, en un programa especial para despedir el año junto a grandes figuras y Juana Viale, su nieta que ocupó el cargo de anfitriona durante su confinamiento por la situación epidemiológica. Tras el episodio emotivo, Beto Casella reveló una infidencia que desde el círculo de Legrand no dieron a conocer y bien podría poner en jaque la estadía de "La Chiqui" en El Trece.

Beto Casella disparó el fuerte rumor de que el retorno de Mirtha a la televisión se atrasó por picantes internas en la familia, más allá de la edad avanzada de la legendaria conductora. “Nosotros medio en chiste decíamos que Mirtha no volvía porque la tenían secuestrada, y alguien cercano nos dijo que era ‘algo así’”, reveló la figura de Bendita TV (El Nueve) en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez).

Al parecer, la diva querría seguir sola con su programa durante el 2022 pero desde su entorno "no la dejan". Cabe destacar que en febrero del próximo año, Mirtha cumplirá 95 años. “Después hablé con alguien cercano a ella que dijo que ella quería volver y que no la dejaban, pero me lo planteó como una problemática”, explicó Casella.

“A mí me parece que, siempre que ella quiera, tiene que volver. Y por lo que alguien muy muy cercano a ella me dijo, ella tiene unas ganas locas de volver y no la dejan”, finalizó Beto, abriendo la polémica sobre el futuro de Mirtha Legrand en las "mesazas".

La opinión de los invitados a La noche de Mirtha

Después de que se filmara el regreso de Mirtha Legrand, los famosos que participaron de la emisión del programa charlaron con LAM y dejaron sus sensaciones sobre cómo la vieron a la diva. "La vi genial, fantástica, extraordinaria. Empezó, según ella misma dijo, un poquito nerviosa (y es lógico), y termino contenta, feliz y tranquila", comentó Ricardo Darín. En la misma tónica, Diego Torres también destacó a Mirtha: "Espléndida, con energía, feliz de volver. Y una mesa divina con gente que ella se siente cómoda, así que muy bien".