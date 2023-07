Belu Lucius contó el lamentable episodio que tuvo en un boliche: "Indignada"

La influencer relató la insólita situación que vivió el fin de semana. La exparticipante de MasterChef Celebrity recreó en sus historias de Instagram lo ocurrido.

A Belu Lucius, reconocida por su efusividad y verborragia, su personalidad le jugó una mala pasada. La influencer vivió una indignante situación en un boliche el último fin de semana y decidió compartirlo con sus seguidores de Instagram: "Casi me rajan".

La exparticipante de MasterChef Celebrity dejó a sus hijos al cuidado de su marido y tuvo una noche de amigas en uno de los locales bailables de la costanera porteña. Belu estaba disfrutando de la velada y en el momento de mayor éxtasis tuvo un inconveniente con la seguridad del establecimiento.

Al ver que Belu saltaba con mucha efusividad, en varias oportunidades uno de los encargados de seguridad del boliche se le acercó para pedirle que no lo haga porque no estaba permitido. Sin embargo, la oriunda de Necochea se dejó llevar por la música y desacató la orden.

Al día siguiente, y viendo que sus seguidores no adivinaron cuál era el motivo por el cual la quisieron echar de la disco, grabó una serie de historias para relatar lo sucedido. “Indignada. No lo van a poder creer. Casi me rajan del boliche. Casi me rajan tres veces. Les dije '¿de en serio? No vengo nunca y me vas a rajar'”, manifestó.

“No lo van a poder creer. Situación del boliche, pasan mi tema (Fuego de noche nieve de día - Los Totora)”. A continuación, recreó la escena de la noche anterior, saltando y mostrando como un seguridad le tocaba el hombro para calmarla, y continuó: “Me dijo 'señorita, señorita no se puede saltar acá'”.

“¡Cómo no se va a poder saltar! Estaban pasando mi tema y seguí saltando. Volvió y me dijo lo mismo. Primero, soy señora y salto con este tema”, remarcó la influencer. Pero volvió a ser retada por el encargado de cuidar el lugar, quien le advirtió: “Si vuelve a saltar la tenemos que sacar”.

"¿Dónde está escrito que no podés saltar en un boliche? Eran Los Totoras. ¡Con lo que significan para mi! Dejame escucharlos tranquila", se quejó Lucius y cerró: "En Banana me dijeron que me vaya a dormir con mis hijos. Esta vez no me dicen nada y me dicen que no salte”.

Belu Lucius reveló lo que nadie sabía sobre su vida

Belu Lucius mostró su lado más sensible al relatar un episodio vivido en su adolescencia que la marcó para siempre. La influencer fue invitada a Noche Al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por América TV. y expuso detalles de lo que pasó mientras iba a la secundaria y se conmovió en vivo. "Voy a contar algo que nunca lo pude contar", adelantó.

Una historia conmovedora vinculada a su familia fue motivo suficiente para que Belu se emocione. "Me enorgullece mucho porque significa de dónde vengo. En la secundaria lo que hacíamos era juntar diarios, tapitas de gaseosas y botellas para juntar dinero y ayudar a un colegio en Goya, Corrientes", relató.

"Una vez una persona nos compró unos pasajes a aquellos que queríamos viajar a conocer a esos niños que estábamos ayudando en Corrientes. Me entero después que la misma persona que nos sacó los pasajes a nosotros les sacó un pasaje a los chicos para que vengan a Buenos Aires", recordó Belu entre lágrimas. La anécdota que conmovió a la exparticipante de Masterchef Celebrity tuvo un giro inesperado.

"Esa persona era mi papá y yo no lo sabía. En una reunión de padres, uno de los padres lo contó y me emocionó mucho ver ese corazón tan generoso", expresó. Esa vivencia le sirvió para incorporarlo a su vida cotidiana: "Lo que me propuse hacer desde ese momento es todo lo que yo gane en diciembre yo lo iba a donar y hasta hoy en día lo hago".