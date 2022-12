Barby Franco reveló el nombre de su hija y su particular significado: "Identificada"

La modelo contó cómo fue que eligió el nombre de su hija y el especial significado que hay detrás.

El domingo 18 de diciembre, justo el día en que Argentina ganó la final del mundo en Qatar, Barby Franco anunció que se había convertido en mamá por primera vez. Y aunque si bien la modelo mantuvo un perfil bajo durante todo su embarazo, terminó por revelar el particular nombre de su hija y su especial significado.

El diálogo con Revista Pronto, y una vez que le dieron el alta a ella y su beba, Franco contó algunos detalles del parto y del especial momento que atraviesa. "Estoy tan feliz, salió todo mejor de lo que alguna vez imaginé", empezó por confesar la también influencer sobre la llegada de su primera hija con el abogado.

Posteriormente, reveló el nombre de la pequeña. "Te lo voy a contar: se llama Sarah Burlando. Así, con H final". Además, confesó cómo fue que decidió bautizarla así luego de mucho pensarlo. "No hay un motivo puntual, cuando lo escuché me gustó mucho y después leyendo un poco me enteré que era un nombre bíblico", empezó.

Por último concluyó: "Es la mujer de Abraham que no podía quedar embarazada y eso me hizo sentir identificada. Dije: 'Listo, este es el nombre'". Además, contó que tuvo a su hija el jueves 15 de diciembre por cesárea porque estaba con la presión alta y prefería evitar riesgos innecesarios.

Barby Franco y Fernando Burlando se convirtieron en padres

Barby Franco y Fernando Burlando hicieron una publicación en conjunto en sus cuentas de Instagram donde anunciaron el nacimiento de su primogénita. La modelo y el abogado evidenciaron su felicidad ante este hito en sus vidas y mostraron imágenes de la recién nacida.

"Hola mundo. Te amo, Fernando Burlando, llegó la princesa. Somos muy afortunados", escribió Franco en el pie de foto de su publicación donde se mostró con la beba recién nacida en sus brazos y con su pareja detrás, mirando con amor a su familia.

Personalidades como Floppy Tesouro, Mica Tinelli, Pitty la numeróloga, Coco Fernández y Pía Shaw les dedicaron sentidos mensajes de bienvenida a la pequeña y felicitaron a los recientes padres. "Los quiero. Bienvenida a Argentina", escribió Tesouro en alusión al histórico día en que la niña llegó al mundo.

La modelo y el abogado hicieron esa publicación pero a las horas la misma fue eliminada de sus perfiles; aún se desconoce el motivo. El último posteo que puede verse en la cuenta de la exsecretaria del programa de Guido Kaczka se trata de una serie de fotos de su embarazo en la semana 38, en la que les pidió a sus seguidores que apostaran por el día en que la criatura nacería.