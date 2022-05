Baby Etchecopar redobló la apuesta tras su pelea con Cristina Pérez: "Andá a una FM"

El conductor de radio soltó fuertes frases hacia sus colegas y tiró indirectas a Cristina Pérez. Baby Etchecopar se enojó tras un cuestionamiento de la periodista en medio de un pase radial.

Baby Etchecopar se pronunció sobre la pelea que tuvo con Cristina Pérez en medio de un pase radial y lanzó un fuerte comentario editorial sobre el rol del periodismo. El conductor de radio y televisión lanzó un fuerte dardo de forma indirecta contra su colega, en alusión a su labor como profesional.

Minutos después de abandonar el estudio durante el pase con Pérez, Baby reapareció para inciar su programa y realizó una especie de editorial mezclado con descargo. "Ese tema de hacer política hasta ahí y hablar hasta ahí. Bueno, comprate una radio y hacelo. Yo acá hablo como hablo, me juego la vida y me como juicios y todo el tiempo peleo para que la gente se entere porque los periodistas tenemos que decir todo", comenzó Etchecopar en un tono que denotaba su enojo.

El periodista aseguró que el rol de los medios según él se basa en denunciar irregularidades sin tapujos ni miedos. "Matan al cartero. Cuando dicen: 'Ay, es grave lo que está diciendo'. Lo grave es la corrupción, no denunciarla. Nosotros tenemos que denunciar, la Fiscalía investigar y los jueces, juzgar", enunció Etchecopar, en un claro tiro por elevación contra Pérez. Y añadió: "Esta Argentina se tiene que terminar y la gente me tiene que ayudar a terminarla. Terminémosla con la hipocresía".

"Si sos tan cagón, no vayas a la guerra. Dedicate a criar ratones blancos. Si sos tan cagón, no agarres un micrófono o andá a una FM a pasar música", concluyó contundente Etchecopar.

La pelea de Baby Etchecopar y Cristina Pérez en pleno vivo

Baby Etchecopar había dado a entender que Mayra Mendoza y Máximo Kirchner tendrían un vínculo íntimo y Cristina Pérez le paró el carro por su machismo. "Es re delicado lo que estás diciendo. Porque puede entrar en un terreno muy personal, puede entrar en un terreno tan personal... puede ser difamatorio", enunció la Cristina. Y Baby le respondió: "¿Por qué no ejerces el periodismo e investigas?".

"¿Sabes por qué me joden los cruces con vos? No sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cagas toda y empezás a recoger el hilo. Te lo digo públicamente, sabes que te quiero mucho", continuó con un contundente tono el periodista mientras que Pérez se mostró firme en su postura de no hacer ese tipo de periodismo. "A mi tu estilo no me gusta y a vos no te gusta el mío. Te quiero igual eh, quiero a tu novio, podemos bailar en las fiestas, todo perfecto, pero no tengo más ganas de hacer pases con vos. Dale, despedite que tengo que empezar el programa", sentenció Etchecopar y se retiró del piso.