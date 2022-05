Violenta reacción de Baby Etchecopar contra Cristina Pérez en vivo: "Te cagas toda"

Baby Etchecopar se enojó con Cristina Pérez y estalló en el pase juntos por Radio 10. Discusiones, pases de factura, y una promesa fulminante.

La interna en el periodismo opositor es total. Baby Etchecopar se cansó de Cristina Pérez en el pase que ambos protagonizan en Radio 10 y todo terminó de la peor manera: discusiones, acusaciones, pases de factura y la promesa de no compartir más el aire radial juntos.

Todo comenzó cuando Baby Etchecopar contaba las supuestas limitaciones que sufre en los medios para dar sus opiniones y, a modo de ejemplo, deslizó un comentario machista en el que aseguró que "a Mayra Mendoza no se la toca porque es de Máximo (Kirchner)". Esto no le cayó bien a Cristina Pérez, que se lo hizo saber.

"Es re delicado lo que estás diciendo. Porque puede entrar en un terreno muy personal, puede entrar en un terreno tan personal... puede ser difamatorio", le respondió. El conductor opositor se enfureció ante la reacción de su colega y la cruzó: "¿Por qué no ejerces el periodismo e investigas?".

En lugar de frenar y poner paños fríos a la situación, Baby profundizó: "¿Sabes por qué me joden los cruces con vos? No sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cagas toda y empezás a recoger el hilo. Te lo digo públicamente, sabes que te quiero mucho".

"No me cago toda, no me meto con quién se acuesta la gente", contestó la conductora de Telefe Noticias, a lo que Baby Etchecopar se justificó: "Yo no me meto, pregunté si eran amigas íntimas, puestas con el dedo como pasa en este ambiente".

Cristina Pérez lo chicaneó y le dijo: "¿Vos queres ejercer el periodismo con eso? Yo no". Ahí se hartó el conductor y fue tajante: "No hagamos más pases, sabes por qué? Siempre me dejas pagando".

La periodista se dio cuenta del papelón que estaban protagonizando e intentó tender un puente: "Soy super respetuosa con vos Baby. Creo que podemos estar de acuerdo con algunas cosas y en otras no". La idea quedó frustrada y Baby lo dejó en claro: A mi tu estilo no me gusta y a vos no te gusta el mío. Te quiero igual eh, quiero a tu novio, podemos bailar en las fiestas, todo perfecto, pero no tengo más ganas de hacer pases con vos. Dale, despedite que tengo que empezar el programa".