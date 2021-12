Aumenta la preocupación por la salud de Ricardo Darín

La gran ausencia del famoso actor a un importante evento causó una gran conmoción para los fanáticos. Los expertos aclararon el tema con una mirada profesional.

Con todos sus años de trayectoria, Ricardo Darín se posicionó en la cima del cine y teatro nacional. Con su espectacular talento logró consagrarse como una de las principales estrellas del país, por lo que cualquier situación que lo involucre termina por llamar la atención de una u otra forma. Hoy, un problema de salud vuelve a convertirlo en noticia

El nombre del famoso actor se convirtió noticia en las últimas horas luego de ausentarse de un importante evento con el que se contaba con su presencia de forma casi imprescindible: los Premios Kónex. Aunque la ceremonia se llevó adelante de todas maneras, se instaló una gran preocupación por la situación que aquejaba a Ricardo Darín.

Frente a la gran incertidumbre que se generó por la ausencia del protagonista de Relatos Salvajes, el doctor Luis Ovsejevich, Presidente de la Fundación Kónex, contó los motivos de salud que habían llevado al actor a tomar la decisión de no asistir al evento. "Hace pocas horas hablé con él, lamenta no estar presente. Pero con su espíritu y su corazón, está con todos nosotros", informó el colega de Darín.

Ricardo estaba con problemas de presión desde hace varios días, por lo que priorizó su salud antes de arriesgarse a sufrir algún episodio indeseado en la velada. Darín es el Presidente del Jurado de los Premios Kónex, por lo que su presencia era muy importante, sin embargo, la situación lo sobrepasó y sus compañeros comprendieron a la perfección.

Al parecer, los problemas de salud de Ricardo Darín empezaron hace unos días atrás, cuando se encontraba en Uruguay. En el país vecino, el famoso actor se realizó unos chequeos, pero de vuelta en Argentina decidió profundizarlos para encontrar la verdadera causa de estos problemas. Por el momento, no se volvió a actualizar sobre el diagnóstico, pero parece que por el momento Darín se encuentra estable.

La crisis en carne propio: un relato prometedor en primera persona

El pasado 5 de diciembre, History estrenó su nuevo documental que relata la crisis del 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Darín fue la voz protagonista de esta producción, en donde aprovechó para rememorar una etapa muy difícil para su familia, específicamente para su madre, Renéee Roxana.

"Cuando yo digo que no me tocó personalmente, estoy apelando al entendimiento de los demás. Por supuesto que me tocó. Lo que ocurrió es que yo no tenía una cantidad de dinero en ningún banco y por consiguiente no tuve nada que reclamar. Pero sí le pasó a mi madre, y de no haber sido por la existencia de mi hermana y la mía, ella lo hubiese pasado mucho peor", contó Darín al respecto. "Mi madre murió hace tres años. Hasta el último de sus días estuvo preguntándome si existía alguna posibilidad de recuperar el dinero que había perdido en un banco", se sinceró con gran dolor el actor.