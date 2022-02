Así le quedó la cara a Maluma tras haber sido atacado por su perro: "Tengan cuidado"

Maluma mostró en un video cómo su perro le lastimó el rostro tras haberlo atacado y dejó una importante advertencia para sus seguidores.

Maluma comenzó a llamar la atención de sus fanáticos cuando empezó a aparecer en fotos y videos de Instagram con algunas heridas en su rostro. Mientras algunos de sus fans pensaban que alguien podría haberlo atacado o podrá haber sufrido un accidente, el músico terminó por revelar qué fue lo que le pasó en realidad: lo atacó su perro.

El perro de Maluma es un doberman europeo rojo llamado Buda. A pesar del incidente, el cantante asegura que es un perro muy bueno y que reaccionó de esa manera no por ser violento, sino porque se asustó. Por último, les advirtió a sus seguidores que hay que ser muy prudente con los animales, ya que al ser muy leales pueden llegar a actuar así para proteger a sus dueños.

“Pillen pues, les voy a contar que fue lo que me pasó. La triste realidad es que, bueno... Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad”, comenzó Maluma. “Entonces, ahí ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, él no lo hizo de malas, no pasa nada, lo quiero como si no hubiera pasado. Pero ya saben, tengan cuidado que a cualquiera le podría pasar”, cerró.

Marry Me: el debut de Maluma en el cine

El pasado 10 de febrero se estrenó Marry Me, película dirigida por Kat Coiro y basada en la novela Marry Me, de Bobby Crosby. Esta es la primera vez que Maluma actúa en una película y ya dejó muy en claro que en este momento su prioridad es experimentar en la industria actoral.

Durante una entrevista con la agencia EFE, Maluma contó que estaba muy nervioso durante esta primera experiencia, en la que lo acompañaron Jennifer López y Owen Wilson como otros de los actores principales. “Siempre he sido alguien muy decisivo. Siempre cuando quiero hacer algo me meto de lleno y no le tengo miedo a nada. Pero, tuve algunas escenas o varios momentos incómodos. Es mi primera película al final del día, por lo que me sentía un poco nervioso”, reveló.

Por último, volvió a destacar su intención de profundizar su experiencia en el cine. “Mi sueño es meterme duro en Hollywood, es el momento indicado. Me gustaría romper estereotipos y ser el primer Batman latino, o no sé, James Bond. Podría llevar mi carrera a otro nivel y representar a nuestra cultura”, cerró.