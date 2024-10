Así están Lorenzo y Esmeralda, los hijos menos conocidos de Roberto Pettinato.

Además de tener una extensa trayectoria en medios y en la música, Roberto Pettinato, también fue centro de atención por su vida privada y sus cinco hijos, nacidos de dos matrimonios diferentes.

Mientras que Tamara, Felipe y Homero, sus hijos mayores, suelen estar en la mira pública por diversos motivos, los menores, Lorenzo y Esmeralda, fruto de su relación con Karina El Azem, mantienen un perfil mucho más discreto, lejos de los reflectores y las controversias.

Lorenzo y Esmeralda tienen 16 y 14 años respectivamente.

Lorenzo, de 16 años, y Esmeralda, de 14, son los hijos que Pettinato tuvo con la reconocida artista plástica Karina El Azem, con quien estuvo casado entre 2007 y 2014. A diferencia de sus hermanos mayores, estos dos jóvenes crecieron alejados del bullicio mediático, en un entorno más resguardado. Sin embargo, recientemente empezaron a mostrar interés por el mundo del espectáculo, aunque de manera pausada y bajo la tutela de su padre.

Por ejemplo, Lorenzo tuvo algunas participaciones en el programa de radio de Pettinato, "Mañana de Sol", donde colaboró en segmentos sobre fútbol, una pasión que, curiosamente, no comparte con su padre. Según su madre, Karina, "Roberto no es fanático del fútbol, pero Lorenzo es un verdadero experto", mencionó en una entrevista con La Nación.

Además, el joven comenzó a explorar su interés por la música, particularmente por el saxofón, instrumento icónico que su padre tocaba en la banda Sumo. Por su parte, Esmeralda, mantiene un perfil aún más bajo. Con 14 años, sus apariciones fueron limitadas a algunas publicaciones en las redes sociales de su madre. A pesar de esto, también demostró su inclinación artística participando en algunas intervenciones creativas en el programa de su padre antes de la pandemia.

Karina El Azem destacó el gran talento de su hija, describiéndola como "muy creativa y con mucho potencial artístico", lo que sugiere que Esmeralda podría seguir los pasos de sus padres en el mundo del arte.

Pettinato rompió el silencio y contó la verdad sobre su hijo Felipe: "Está"

Roberto Pettinato es uno de los conductores de televisión más icónicos de los 2000 y por ese motivo todo lo que pasa en su vida familiar se vuelve de relevancia mediática. Así sucedió con los problemas de salud mental de su hijo Felipe, sobre quien se pronunció en una reciente entrevista.

“Felipe está muy bien, él sigue internado pero está muy bien, es muy buen paciente. Es el típico quilombo familiar que todo el mundo tiene, en algún lugar, con otras características ¡Pero siempre hay un quilombo!”, soltó el exmiembro de Sumo en diálogo con Socios del Espectáculo. “Siempre hay un quilombo y uno lo vive lo mejor que puede, no nos estamos cagando de risa".

Roberto Pettinato se refirió a las críticas que han recibido como familia por lo que sucedió con Felipe en el incendio que presenció en el barrio de recoleta, donde falleció su amigo Melchor Rodrigo. "Porque muchas veces, no en Socios del Espectáculo, pero en otros programas como que se creen que los Pettinato…y la verdad, me hacían reír al final, porque se creían que nosotros teníamos el poder de no sé qué…de hablar con la Justicia. Lo que lamento es que nadie sepa lo que pasó esa noche, salvo el fiscal, que de golpe agarra, como en las películas, y dice ‘a mí me parece que lo mató’, y se van. Y yo digo, qué loco, qué rápido que lo dedujo, porque acá hay veinte mil pruebas que indican que nadie mató a nadie. Habría que investigar bien qué dice la causa, es muy feo”, cerró.