Aseguran que Gerard Piqué le fue infiel a su nueva pareja: "Encima tuyo"

El jugador de fútbol le habría sido infiel a Clara Chía Martí con una abogada. Gerard Piqué está en la mira de la prensa por una supuesta nueva infidelidad tras el escándalo con Shakira.

Gerard Piqué fue acusado por un periodista español de haber sido infiel a Clara Chía Martí y varios medios del país europeo que sumaron datos al respecto. El jugador de fútbol oriundo de Barcelona habría intimado con una abogada a días de la publicación de la sesión 53 de Bizarrap, en la que Shakira lo fulmina.

La joven en cuestión sería Julia Puig Gali, de 23 años, misma edad que Clara Chía Martí, y es prima de Riqui Puig, excompañero de Piqué en el Barcelona. La mujer tiene un Máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance, según medios españoles.

El periodista Jordi Martin utilizó una de sus historias de Instagram para enviar una indirecta a Piqué, en la que compartió una captura de pantalla del perfil de Puig Gali y escribió: "¿La conocés, Gerard? Luego que no te extrañe que Shakira te tire el mundo entero encima tuyo", a modo de chicana. La abogada le puso privacidad a su perfil de Instagram, dada la escandalosa masividad que tomó su imagen por su supuesto amorío con el padre de Milan y Sasha Piqué Mebarak.

Antes de cobrar popularidad en redes por este escándalo Julia tenía 17 mil seguidores en Instagram, por contenido de viajes y estilo de vida que compartía en sus posteos, y actualmente supera los 37 mil.

La emoción de Shakira tras la publicación de su canción contra Piqué

"Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes", comenzó su descargo la artista de Barranquilla en un posteo de Instagram en el que informó a sus fans que su canción había marcado un nuevo récord: el debut en español más exitoso en la historia de Spotify.

Shakira alusión a la carga feminista que quiso impregnar en su obra y sumó: "Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras".