Arturo Puig rompió el silencio y contó el lado oscuro de Gustavo Yankelevich: "Traición"

El actor Arturo Puig soltó una fulminante revelación sobre la traición que sufrió de parte de Gustavo Yankelevich y lo fulminó en una entrevista.

Arturo Puig, reconocido actor que tiene un lugar privilegiado en el corazón de muchos argentinos por la telenovela Grande, Pa, se metió de lleno en una fuerte polémica al hacer público un feroz conflicto que tuvo con el empresario del entretenimiento Gustavo Yankelevich, a raíz de la obra teatral Piel de Judas. La obra, que tuvo el protagónico de Susana Giménez, se presentó en Punta del Este durante la temporada invernal del año pasado y contó con la dirección de Yankelevich en vez de la de Puig (cuando este ocupó este cargo durante su temporada en Buenos Aires).

"Siempre se encuentra uno con alguna traición. Con Gustavo estoy distanciado", admitió Arturo durante una entrevista con el programa radial Sola en los bares (radio Conexión abierta) al referirse al estado de su vínculo con Yankelevich. "Fue una especie de traición. Sobre todo la manera, porque creo que yo hubiera preferido que me hubiera invitado a tomar un café y haber hablado. Y no por teléfono, por WhatsApp... me pareció que no era (la manera) después de una amistad de tantos años y de haber trabajado mucho juntos", sumó.

Muy dolido por la actitud de quien fue una de las mentes claves de Telefe en los '90, sentenció: "No nos hablamos nunca más. Nos conocemos desde muy jóvenes y pasamos muchas cosas juntos". "'La convencí a Susana para hacer Piel de Judas, pero la voy a dirigir yo', me dijo. 'Ah bueno, qué bien', le respondí", explicó respectó a los argumentos que le dio Gustavo Yankelevich para robarle el cargo de director. Luego de esa tensa charla, no volvieron a comunicarse.

"Me parece que lo correcto hubiera sido tomar un café y me hubiera puesto cualquier motivo: 'No puedo o no tengo plata' y yo hubiera dicho 'sí, no hay problema'", cerró el actor que tiene entre sus proyectos de este año estrenar una obra teatral en el Complejo Teatral Buenos Aires junto a su esposa, la actriz Selva Alemán.

Cómo será la obra que prepara Arturo Puig con Selva Alemán

Planeada para estrenarse en alguna de las salas del CTBA la pareja protagonizará Largo viaje de un día hacia la noche, de Eugene O'Neill, con dirección de Luciano Suardi. O'Neill ya fue adaptado este mismo año por el complejo en la obra Elsa Tiro, que contó la dramaturgia de Gonzalo Demaría y las actuaciones de Luciano Cáceres, Alejandra Radano y Josefina Scaglione.