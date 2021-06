Arden los Martín Fierro: Luis Ventura se mostró furioso contra Tinelli

El presidente de APTRA Luis Ventura habló de sus planes para organizar la ceremonia presencial de la entrega de premios y cargó con dureza contra el conductor de ShowMatch.

Hace más de un año que Luis Ventura, como presidente de APTRA, está esperando el momento para poder llevar adelante la ceremonia de los premios Martín Fierro, que quedaron suspendidos en 2020 por la pandemia. Y aunque se esperaba que la entrega se hiciera en el estadio Luna Park el sábado 19 de junio con 500 invitados, debido a las restricciones vigentes, tendrá que cambiar de fecha.

"Puedo decir un montón de cosas desde APTRA, pero quienes tomas las decisiones son los funcionarios. Si hubo un proyecto de Copa América, hay Eliminatorias, ¿por qué no me puedo ilusionar con una entrega de premios? ¿Si Tinelli hace su programa, por qué yo no puedo hacer el Martín Fierro?", manifestó el periodista en diálogo con Chiche Gelblung en Hola Chiche, por Radio Colonia.

Y destacó que no va a cambiar sus planes en relación a la organización del evento, porque está convencido de que puede realizarse con los protocolos necesarios para evitar la propagación del coronavirus. "Yo le meto protocolos, le meto una mesa de infectólogos para que me protocolicen toda la entrega. Pondré a los invitados con una distancia de 10 kilómetros. El Luna Park está habilitado para eventos de dos mil personas y yo quiero hacer una fiesta para quinientas", remarcó y señaló que en las jornadas de vacunación que se organizaron en el estadio había más gente de lo que pretende llevar. "La fecha era el sábado 19 de junio, pero evidentemente no llegamos. Si me dicen que en junio no se puede, se hará en julio; si no, en agosto, octubre o diciembre", subrayó.

Además, en referencia a la pelea por el rating entre Telefe y El Trece, el periodista aseguró que no confía en las mediciones de IBOPE. "No le creo nada a IBOPE, ¿qué querés que te diga? Los sábados Telefe hace seis horas de televisión 'Los Simpson' que no bajan de seis puntos. Para mí están dibujados los números, hay intereses. Si el furor es la cocina, ¿por qué mide solo 'MasterChef'? ¿Y el resto?", disparó.

Jorge Rial fue destrozado por Estelita, la ex de Luis Ventura: "Lo despidió mientras estaba internado"

Luego de haber renunciado a TV Nostra tras unos pocos meses al aire, Jorge Rial continúa con su complicado momento y ahora lo criticó duramente Estela Maris Muñoz, la expareja de su histórico compañero en Intrusos, Luis Ventura. "Lo despidió en su peor momento, cuando él estaba internado", lo acusó la actual panelista de El run run del espectáculo, por Crónica.

Ella se refirió a aquel escándalo por el actual el también entrenador de fútbol quedó afuera del histórico ciclo de la farándula en 2014 en medio de un escándalo en el que salió a la luz su romance clandestino con Fabiana Liuzzi, madre de su hijo Antonio.

“Yo te hablo por mí y no quiero meterlo a Luis porque él es muy reservado. En el momento en el que pasó el despido, yo estaba con Luis internado en un sanatorio de Quilmes para hacerse un chequeo. Alguien lo llamó por teléfono y le dijo a 'poné América y escuchá lo que está diciendo tu amigo'”, profundizó ella con relación al mensaje que le envió en ese entonces "Baby" Etchecopar.

"Estelita" resaltó que “Jorge lo sacó del programa por una palabra que dijo Luis, que quizá se equivocó o se puso nervioso; vaya a saber por qué lo dijo, a mí también me sacó de América" y casi al instante lo chicaneó: "Con el tiempo, Jorge se puso el pañuelito verde y dijo 'Vamos por el aborto'”.