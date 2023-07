Araceli González contó la enfermedad que le diagnosticaron: "En los intestinos"

Araceli González utilizó sus redes sociales para comunicar una noticia sobre su salud. Qué enfermedad tiene la actriz.

Araceli González reapareció en sus redes sociales y no precisamente por algún compromiso laboral. Es que la actriz de 56 años confesó que se hizo unos estudios médicos donde le diagnosticaron una enfermedad, cuya revelación fue hecha a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

"Me sentía muy mal de la panza. Me hice un estudio que dura 3 horas y descubrieron que tengo esta famosa bacteria, bicho, en los intestinos", expresó en primera instancia. Debido a esto, la actriz tiene que tener varias restricciones en su dieta para poder cuidarse lo máximo posible.

La enfermedad que le diagnosticaron a Araceli González es Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado (SIBO) y expuso cuáles son los alimentos que tiene que dejar de ingerir. "No puedo consumir azúcar, ni un poquito, nada de lactosa, nada de gaseosas, nada de gluten, nada de verdura de hoja, un montón de cosas más. Tengo que hacer esta dieta un mes junto con los antibióticos que me dieron y unas ampollas para beber a la mañana. Puedo tomar mi leche vegetal", explicó quien fue pareja de Adrián Suar.

Esta información sobre su salud fue revelada a través de varios videos en sus historias de Instagram. "Lo tomé con mucha calma, no me estresó recibir ese diagnóstico. Me frenó porque venía como medio enloquecida. La verdad es que no puedo hacer nada, lo tengo. Son los stops que nos pone la vida", concluyó Araceli.

Qué es el SIBO

El SIBO o Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado es una enfermedad que hace referencia a una gran presencia de bacterias en esa parte del aparato digestivo. Este síndrome heterogéneo se caracteriza por un número excesivo de las bacterias presentes en el intestino delgado.

Filtran detalles sobre la salud de Romina Gaetani: "Severa"

Romina Gaetani atraviesa un delicado estado de salud desde hace más de una semana. La actriz debió ser internada por una complicación respiratoria, pero denunció una serie de irregularidades en la clínica y se trasladó a otro centro médico, donde evoluciona favorablemente.

La artista reportó las novedades sobre su estado a través de su cuenta de Instagram, pero en las últimas horas se comunicó con Georgina Barbarossa y le compartió detalles sobre la enfermedad que le generó los problemas. La conductora de Telefe leyó el mensaje al aire: “Me enteré tarde y le escribí para saber qué pasó".

“¡Hola Georgina! Te quiero de verdad, desde siempre, aún estoy con muy poco aire, el agotamiento es extremo por eso no puedo hablar", le escribió Gaetani y agregó: "Estoy con mucha lentitud aún internada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y tratamiento, muy bien atendida con equipo de kinesiología para volver a respirar”.

Luego, agradeció a Adrián Suar porque "está en el minuto a minuto" brindándole tranquilidad, pues es el productor de la novela que se encuentra grabando y que debió ser modificada por su problema de salud. "El diagnóstico es bronquitis severa”, completó la actriz en su mensaje. De esta forma, Georgina llevó tranquilidad y un panorama más claro a todo lo que se venía especulando en los últimos días.