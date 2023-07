Ahora: internaron de urgencia a Romina Gaetani y filtran cómo está de salud

Romina Gaetani tuvo que ser hospitalizada de último momento en la Clínica Bazterrica. El panorama de salud de la actriz.

Romina Gaetani expuso el mal momento que atraviesa tras haber sido internada de urgencia en la Clínica Bazterrica en la jornada del sabado 15 de julio. La actriz transita un malestar que necesitó de atención médica inmediata, situación que pudo revelar ella misma a través de sus redes sociales.

En medio de un impasse del mundo de la actuación en televisión con ficciones, Romina Gaetani sufrió un imprevisto de salud que preocupó a todos, principalmente a sus seguidores de Instagram, red social en la que comentó qué le está pasando. "Estoy internada porque me dijeron que estoy saturando mal", dijo la actriz en una serie de videos publicados. Es que a Gaetani le diagnosticaron un cuadro asmático tratándose de neumonía. Al ingresar al centro de salud, los médicos tomaron la decisión de dejarla internada por precaución, mientras se encuentra en compañía de su madre.

A pesar de haber generado cierta preocupación, la actriz está fuera de peligro. Sumado a eso, la periodista de espectáculos Laura Ubfal relató en su portal que padece una bronquitis intermedia tratable. De hecho, en los videos que subió en sus historias de Instagram bromeó con el asunto y le pidió a su público que le recomiende series, películas o libros para pasar el rato en la Clínica Bazterrica.

El día que Romina Gaetani llevó a una mediación judicial a Facundo Arana

Romina Gaetani sorprendió hace un tiempo al revelar un episodio desconocido en el que Arana la trató de "puta y falopera". Ante tamaña acusación, el hombre de 50 años decidió romper el silencio a través de Fernández. La panelista de Socios del espectáculo contó en el ciclo de El Trece qué le dijo el artista y dejó en claro que no tomó a la ligera las palabras de la actriz.

"Quería hablar conmigo, no quería simplemente mandar un mensaje. Me dijo un montón de cosas que me pidió me las guarde, pero sí quería que dijera lo siguiente", anunció la modelo. "Me dijo que fue totalmente sorpresivo y que lo de Gaetani le generó más allá de una sorpresa un profundo dolor porque la quiere", explicó Luli Fernández este lunes en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

En ese sentido, la modelo aseguró que el actor aclaró que no tenía "registro" de haberle dicho esa violenta frase de "puta y falopera". "Es un tema muy pero muy serio, no lo van a ver brindando ningún testimonio. Está siendo muy cauto con qué pasos va a seguir y las novedades nos las vamos a enterar por abogados o un comunicado", agregó la modelo sobre lo que charló con Facundo Arana.

Además, también remarcó una frase que le dijo el actor y le impactó: "Yo no importo, pero sí me importan mucho mis hijos y mi mujer. Ellos ya son grandes, ven todo y quiero preservarlos de esto". "Es muy importante en la época en que se visibiliza todo lo que pasa, y así debe ser, que las cosas se tomen con seriedad y sean claras", cerró Arana en su charla con Fernández. De esta forma, el actor resaltó que no le responderá a su colega por los medios de comunicación sino que judicializará la situación.