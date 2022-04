Antonela Roccuzzo frenó en seco a un fanático en París: los motivos

Un joven se cruzó con la esposa de Lionel Messi pero al momento de grabar, le hizo un llamado de atención.

Mientras caminaba por las calles de París junto a sus hijos Thiago, Ciro y Mateo, Antonela Roccuzzo vivió un momento que al principio se cargó de tensión. Un fan se la encontró y empezó a grabarla, lo que motivó a la esposa de Lionel Messi a hacer un llamado de atención.

La incómoda situación fue narrada por el propio admirador de Antonela llamado Alexis Gaona y lo hizo a través de su cuenta de Twitter. "Me pidió que no le grabara a sus hijos. Bajé mi celular y le pedí disculpas", indicó el joven al inicio del tuit.

Alexis dijo que se encuentra en la antesala de una oportunidad profesional en Madrid, donde reside, y en el mientras tanto se fue a disfrutar de unos días a la capital francesa. "Yo salía de una tienda y ella estaba con sus hijos esperando para cruzar la calle. Nadie se había dado cuenta, no la habían reconocido, pero yo sí. Es Anto. También lo reconocí a Thiago. Lo primero que hice fue sacar el celular para grabarla, fue lo primero que me salió", explicó.

En esta misma línea dijo que Antonela redobló la apuesta y sugirió: "Ella me puso la mano en el teléfono y me pidió que no grabara a los hijos. Ahí me dice que si quiero foto que me saque una con ella, porque protege a sus hijos para que pueda tener tranquilidad en la hora de salir a pasearse". El joven oriundo de Paraguay aceptó y mostró la imagen a través de sus redes sociales.

"Cuando Antonela me dijo eso, apagué el celular y le pedí disculpas de inmediato", añadió quien además indicó que es jugador de futsal y "Messi es mi ídolo de siempre, es todo". Al respecto del astro argentino, estaba concentrado por el partido del PSG frente a Lens que terminó en empate y posterior festejo de campeonato para el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino: "Por eso me perdí de conocerlo. Me hubiera encantado verlo y pedirle una foto".

Aún así, el paraguayo disfrutó del momento y lo que comenzó como un momento de tensión terminó en buenos términos coronado con una foto que tendrá de por vida.

La invitación de un famoso cantante a Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo recibió una inesperada invitación y un regalo muy especial para esta Navidad por parte de su cantante favorito. El video con el mensaje de uno de los artistas internacionales más reconocidos lo grabó la actriz Daniela Aita (Dakyta), que fue parte de algunas ficciones muy reconocidas en Argentina, como Casi Ángeles. En la grabación, el músico lamenta no haber conocido personalmente a la esposa de Leo Messi cuando se encontró con el futbolista en septiembre pasado.

"¡Hola Anto! Estoy acá con mi amigo Ed que te quiere decir algo", introdujo Daniela Aita al cantante inglés Ed Sheeran, del que Antonela Roccuzzo se considera fanática. "Perdón que no nos vimos en París, pero voy a volver el próximo verano en el Stade de France, si queres venir estás más que invitada", comentó el británico en la divertida grabación. Vale recordar que Sheeran y Lio Messi se conocieron personalmente en septiembre pasado cuando el Manchester City visitó al París Saint-Germain por la zona de grupos de la UEFA Champions League.